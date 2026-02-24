Zaloguj się lub Zarejestruj

Obsadzono antagonistę serialowego God of War. Grał w Grze o Tron i Deadpoolu

Maciej Petryszyn
2026/02/24 21:00
Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na temat obsady serialowego God of War. W efekcie kilka ról już znamy, ale nie wszystkie.

Niemniej powoli, stopniowo kolejne karty są odsłaniane. Tym razem padło na głównego antagonistę.

God of War
God of War

Ed Skrein zostanie serialowym Baldurem

Jak podaje Deadline, do grona aktorów biorących udział w projekcie dołączy Ed Skrein. 42-latek w przeszłości wystąpił m.in. w pierwszej części Deadpoola, gdzie zagrał głównego przeciwnika pyskatego najemnika, Ajaxa. Mogliśmy go oglądać również w Grze o Tron, gdzie w 3. sezonie wcielił się w Daario Naharisa. Niemniej w kolejnych sezonach w roli tej zastąpił go Michiel Huisman.

Jeżeli zaś chodzi o God of War, to tam Skrein został zaangażowany jako Baldur. Tak jak w Deadpoolu, będzie on więc głównym antagonistą. Co ciekawe, wcześniej plotkowano, że rolę tę może zgarnąć Max Parker. I chociaż finalnie znany z serialu Rekruci aktor faktycznie znalazł się w obsadzie, to jako inny z synów Odyna, Heimdall.

GramTV przedstawia:

To kolejne nazwiska do stale rozszerzającej się listy aktorów zatrudnionych do serialowego God of War. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Kratosa zagra Ryan Hurst, podczas gdy jego synem, Atreusem, będzie Callum Vinson. Ponadto w produkcji zagrają też Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Teresa Palmer jako Sif, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Jeff Gulka jako Sindri oraz Danny Woodburn jako Brok.

O samej franczyzie God of War generalnie jest ostatnio głośno. Sporo w tej kwestii zrobiła niespodziewana zapowiedź God of War Trilogy Remake, na które jednak przyjdzie nam prawdopodobnie długo poczekać. Do tego seria otrzymała dość chłodno przyjęty spin-off, a w sieci nie brakuje też plotek na temat nowej odsłony cyklu. Na pewno nie będzie to jednak gra-usługa od Bluepoint Games.

Źródło:https://insider-gaming.com/ed-skrein-cast-as-baldur-in-prime-videos-god-of-war/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

