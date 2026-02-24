Obsadzono antagonistę serialowego God of War. Grał w Grze o Tron i Deadpoolu

Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na temat obsady serialowego God of War. W efekcie kilka ról już znamy, ale nie wszystkie.
Niemniej powoli, stopniowo kolejne karty są odsłaniane. Tym razem padło na głównego antagonistę.
Ed Skrein zostanie serialowym Baldurem
Jak podaje Deadline, do grona aktorów biorących udział w projekcie dołączy Ed Skrein. 42-latek w przeszłości wystąpił m.in. w pierwszej części Deadpoola, gdzie zagrał głównego przeciwnika pyskatego najemnika, Ajaxa. Mogliśmy go oglądać również w Grze o Tron, gdzie w 3. sezonie wcielił się w Daario Naharisa. Niemniej w kolejnych sezonach w roli tej zastąpił go Michiel Huisman.
Jeżeli zaś chodzi o God of War, to tam Skrein został zaangażowany jako Baldur. Tak jak w Deadpoolu, będzie on więc głównym antagonistą. Co ciekawe, wcześniej plotkowano, że rolę tę może zgarnąć Max Parker. I chociaż finalnie znany z serialu Rekruci aktor faktycznie znalazł się w obsadzie, to jako inny z synów Odyna, Heimdall.
GramTV przedstawia:
To kolejne nazwiska do stale rozszerzającej się listy aktorów zatrudnionych do serialowego God of War. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Kratosa zagra Ryan Hurst, podczas gdy jego synem, Atreusem, będzie Callum Vinson. Ponadto w produkcji zagrają też Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Teresa Palmer jako Sif, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Jeff Gulka jako Sindri oraz Danny Woodburn jako Brok.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!