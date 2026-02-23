Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeśli uważasz, że Łotr 1 i Andor to najlepsze Gwiezdne wojny od lat, ta zapowiedź cię zachwyci. Marvel w końcu to robi

Jakub Piwoński
2026/02/23 12:40
Minęło 10 lat od premiery Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, a fani wreszcie doczekają się komiksowych spin-offów, które pierwotnie miały towarzyszyć filmowi.

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z 2016 roku to film z popularnego uniwersum, który został bardzo dobrze przyjęty i do dziś uchodzi za jeden z najlepszych odsłon sagi Gwiezdne wojny. Jej debiutowi towarzyszyły powieści – Catalyst Jamesa Luceno oraz nowelizacja autorstwa Alexandra Freeda – tworząc rzadko spotykany, spójny projekt transmedialny. Zabrakło jednak zapowiedzianych przez Marvel Comics komiksów-preludiów. Seria została anulowana zaledwie miesiąc po ogłoszeniu, a zamówienia przedpremierowe wycofano bez podania przyczyn. Na szczęście, fani doczekali się w końcu premiery tych publikacji.

Łotr 1
Łotr 1

Nadchodzą komiksy powiązane z wydarzeniami z Łotra 1 i Andora

Trwało to długo, ale się udało. Dekadę później Marvel wraca do pomysłu. Z okazji rocznicy filmu wydawca zapowiedział pięć zeszytów będących oficjalnymi preludiami do wydarzeń z Łotra 1 oraz serialu Andor. Wśród nich znajdą się historie poświęcone Cassianowi Andorowi, Jyn Erso, Saw Gerrerze, Strażnikom Whills oraz Darth Vaderowi. Komiksy mają pokazać, jak bohaterowie trafili do miejsca, w którym poznaliśmy ich na ekranie - w filmie i serialu. Pierwsze zeszyty trafią do sprzedaży już wiosną i latem, tworząc rozpisaną na kilka miesięcy serię premier. Polska premiera nie jest pewna.

To o tyle ciekawe, że kulisy produkcji Łotra 1 były burzliwe – Disney nie był zadowolony z efektu pracy Garetha Edwardsa. Po przejęciu projektu przez Tony’ego Gilroya film przeszedł poważne zmiany. Autor przepisał istotne fragmenty scenariusza, zmienił konstrukcję finału i odpowiadał za realizację dodatkowych scen, które dziś są kluczowe dla filmu. Dzięki temu to on później odpowiadał za serial Andor. Mimo to książkowe dodatki zachowały spójność z ostateczną wersją. Dziś Marvel dostaje drugą szansę, by uzupełnić brakujące ogniwo. Stawka jest wysoka – reputacja Łotra 1 tylko zyskała dzięki kolejnym produkcjom, więc nowe komiksy mogą wzmocnić legendę filmu albo wystawić wydawcę na próbę w kwestii kanonu.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/10-years-later-star-wars-is-finally-delivering-the-canceled-spinoffs-weve-waited-a-decade-for/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




