Jeśli uważasz, że Łotr 1 i Andor to najlepsze Gwiezdne wojny od lat, ta zapowiedź cię zachwyci. Marvel w końcu to robi

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z 2016 roku to film z popularnego uniwersum, który został bardzo dobrze przyjęty i do dziś uchodzi za jeden z najlepszych odsłon sagi Gwiezdne wojny. Jej debiutowi towarzyszyły powieści – Catalyst Jamesa Luceno oraz nowelizacja autorstwa Alexandra Freeda – tworząc rzadko spotykany, spójny projekt transmedialny. Zabrakło jednak zapowiedzianych przez Marvel Comics komiksów-preludiów. Seria została anulowana zaledwie miesiąc po ogłoszeniu, a zamówienia przedpremierowe wycofano bez podania przyczyn. Na szczęście, fani doczekali się w końcu premiery tych publikacji.

Nadchodzą komiksy powiązane z wydarzeniami z Łotra 1 i Andora

Trwało to długo, ale się udało. Dekadę później Marvel wraca do pomysłu. Z okazji rocznicy filmu wydawca zapowiedział pięć zeszytów będących oficjalnymi preludiami do wydarzeń z Łotra 1 oraz serialu Andor. Wśród nich znajdą się historie poświęcone Cassianowi Andorowi, Jyn Erso, Saw Gerrerze, Strażnikom Whills oraz Darth Vaderowi. Komiksy mają pokazać, jak bohaterowie trafili do miejsca, w którym poznaliśmy ich na ekranie - w filmie i serialu. Pierwsze zeszyty trafią do sprzedaży już wiosną i latem, tworząc rozpisaną na kilka miesięcy serię premier. Polska premiera nie jest pewna.