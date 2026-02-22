Film BioShock i 4. część gry zadebiutują równocześnie?

O filmie BioShock słyszymy już od wielu lat. Dotychczas jednak nie przełożyło się to na faktyczną premierę czy nawet jakiekolwiek kadry.

Wygląda jednak na to, że plany stworzenia takiego obrazu nie zostały zarzucone. Otrzymaliśmy w tej kwestii kolejne zapewnienie. Wreszcie rozpoczną się prace na planie filmowego BioShocka? Wywiadu serwisowi Collider udzielił ostatnio Roy Lee, czyli producent takich produkcji, jak Minecraft: Film, Until Dawn czy też Resident Evil. Podobną rolę pełnić będzie on również w przypadku filmu BioShock. W rzeczonej rozmowie wyjaśnił on, co spowodowało, iż projekt zapowiedziany kilka lat temu dotychczas leżał odłożony na półkę.

Okazuje się, że na przeszkodzie stanęły inne projekty. Pierwszeństwo miały bowiem m.in. Wielki Marsz z 2025 roku czy też Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek z 2026 roku. Reżyserem obu tych tytułów był Francis Lawrence, który ma również odpowiadać za film BioShock.

Niemniej teraz sam Lee przyznał, że w związku z ukończeniem obu tych obrazów kolejnym priorytetem może stać się BioShock. Co więcej, firmy odpowiedzialne za obraz mają wyrażać nadzieję, iż moment przeniesienia gry na wielki ekran nastąpi wtedy, gdy otrzymamy również 4. odsłonę serii. O tej też mówi się już kilku lat i to również bez efektów. Wiem, że Netflix i Take-Two bardzo chcą, by ten film się ukazał, bo zależy im na tym, by premiera zbiegła się w czasie z potencjalnymi nowymi odsłonami gry – zapewnił producent. Żadne konkretne terminy nie padły, niemniej Lee wyraził nadzieję, że prace na planie ruszą już w 2027 roku. Takie mają być plany twórców, chociaż w obliczu trwających od lat opóźnień trudno dziwić się, że podchodzi się do nich z ostrożnością. Co istotne, BioShock to nie jedyna gra, która w najbliższych latach ma doczekać się ekranizacji. Podobnie wygląda sprawa m.in. z God of War.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

