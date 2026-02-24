Powrót genialnego serialu science fiction w oficjalnym zwiastunie. Premiera już w przyszłym miesiącu

Platforma zaprezentowała nowy zwiastun swojego oczekiwanego powrotu hitowego serialu.

Piąty sezon serialu For All Mankind zbliża się wielkimi krokami, a najnowszy zwiastun zapowiada poważny konflikt między Marsem a Ziemią. Produkcja platformy Apple TV ponownie zabierze widzów do alternatywnej wizji historii podboju kosmosu, tym razem osadzonej w realiach lat dwutysięcznych. Trailer serialu zobaczycie poniżej. For All Mankind – nowy zwiastun piątego sezonu Akcja piątego sezonu toczy się w 2012 roku, wiele lat po głośnym skoku na asteroidę Goldilocks. Marsjańska kolonia Happy Valley rozrosła się do tysięcy mieszkańców i stała się punktem wypadowym dla kolejnych misji w głąb Układu Słonecznego. Rosnące znaczenie planety sprawia jednak, że państwa Ziemi próbują narzucić tam własne prawo i kontrolę, co prowadzi do narastającego napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną. Zwiastun sugeruje, że koloniści są coraz mniej skłonni podporządkowywać się decyzjom z Błękitnej Planety.

Jedną z najważniejszych nowych twarzy w obsadzie jest Mireille Enos, która wciela się w członkinię marsjańskich sił bezpieczeństwa dbających o porządek na Czerwonej Planecie. Aktorka ponownie spotyka się na planie z Joelem Kinnamanem, znanym z roli Eda Baldwina. Tym razem legendarny astronauta jest już po osiemdziesiątce, co wymagało zastosowania rozbudowanej charakteryzacji. W nowych odcinkach powracają także:Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña oraz Wrenn Schmidt. Do stałej obsady dołączają również Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz i Ines Asserson. Serial niezmiennie rozwija swoją alternatywną wizję historii, w której Związek Radziecki jako pierwszy ląduje na Księżycu, co uruchamia znacznie szybszy i ambitniejszy rozwój programu kosmicznego. W efekcie ludzkość dociera dalej i szybciej niż w rzeczywistości, a Mars staje się w pełni funkcjonującą kolonią już na początku drugiej dekady XXI wieku.

Za stworzenie i rozwój produkcji odpowiadają Ronald D. Moore, Matt Wolpert oraz Ben Nedivi, którzy pełnią także funkcje producentów wykonawczych. Serial powstaje we współpracy z Sony Pictures Television i pozostaje jedną z kluczowych produkcji science fiction w ofercie Apple TV. Nowy sezon zapowiada dalszą ekspansję ludzkości w kosmosie, ale też polityczny i społeczny konflikt, który może zdecydować o przyszłości Marsa. Przypomnijmy, że piąty sezon For All Mankind zadebiutuje 27 marca i będzie liczyć dziesięć odcinków publikowanych co tydzień aż do finału zaplanowanego na 29 maja.

