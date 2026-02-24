Kultowe science fiction powróci w nowej serii. Za serial odpowiadać będzie twórca Nier: Automata

Fani Neon Genesis Evangelion mogą szykować się na wielki powrót jednej z najważniejszych serii w historii anime. Podczas obchodów trzydziestolecia marki ogłoszono, że trwają prace nad zupełnie nową odsłoną kultowego uniwersum. To pierwsza tak wyraźna zapowiedź pełnoprawnej kontynuacji od czasu premiery oryginalnego serialu z połowy lat dziewięćdziesiątych.
Neon Genesis Evangelion – nowy serial stworzy Yoko Taro
Za produkcję odpowiada studio Studio Khara, które współpracuje z CloverWorks. Reżyserią zajmą się Kazuya Tsurumaki oraz Toru Yatabe, a scenariusz przygotuje Yoko Taro, twórca znany przede wszystkim z branży gier. Pracował przy takich tytułach, jak Nier: Automata oraz Drakengard. Na koncie ma również prace nad anime Nier: Automata Ver1.1a, a także KamiErabi God.app. Oprawę muzyczną powierzono kompozytorowi Keiichi Okabe. Projekt roboczo określany jest mianem „Next Genesis”, jednak oficjalny tytuł wciąż pozostaje tajemnicą.
Na ten moment twórcy nie zdradzili szczegółów fabularnych. Nie wiadomo, czy nowa seria będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z klasycznej historii, alternatywną linią czasową czy też całkowicie świeżym otwarciem osadzonym w znanym świecie.
Oryginalne Neon Genesis Evangelion zadebiutowało w 1995 roku i doczekało się 26 odcinków. Finał został później rozwinięty w filmach kinowych Evangelion: Death & Rebirth oraz The End of Evangelion, które do dziś uchodzą za jedne z najbardziej dyskutowanych produkcji w historii gatunku. W kolejnych dekadach marka otrzymywała różne reinterpretacje i poboczne projekty, jednak główna oś fabularna przez lata pozostawała zamknięta.
Nowa seria może więc otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii uniwersum i przyciągnąć zarówno wiernych fanów, jak i widzów, którzy dopiero chcą odkryć fenomen Evangeliona. Trzy dekady po premierze oryginału marka wciąż budzi ogromne emocje, a wkrótce fani będą mogli obejrzeć nową produkcję osadzoną w tym świecie.