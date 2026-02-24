Kultowe science fiction powróci w nowej serii. Za serial odpowiadać będzie twórca Nier: Automata

Fani Neon Genesis Evangelion mogą szykować się na wielki powrót jednej z najważniejszych serii w historii anime. Podczas obchodów trzydziestolecia marki ogłoszono, że trwają prace nad zupełnie nową odsłoną kultowego uniwersum. To pierwsza tak wyraźna zapowiedź pełnoprawnej kontynuacji od czasu premiery oryginalnego serialu z połowy lat dziewięćdziesiątych.

Neon Genesis Evangelion – nowy serial stworzy Yoko Taro

Za produkcję odpowiada studio Studio Khara, które współpracuje z CloverWorks. Reżyserią zajmą się Kazuya Tsurumaki oraz Toru Yatabe, a scenariusz przygotuje Yoko Taro, twórca znany przede wszystkim z branży gier. Pracował przy takich tytułach, jak Nier: Automata oraz Drakengard. Na koncie ma również prace nad anime Nier: Automata Ver1.1a, a także KamiErabi God.app. Oprawę muzyczną powierzono kompozytorowi Keiichi Okabe. Projekt roboczo określany jest mianem „Next Genesis”, jednak oficjalny tytuł wciąż pozostaje tajemnicą.