God of War od Bluepoint? Taka gra-usługa miała powstawać

Maciej Petryszyn
2026/02/22 20:00
0
0

O Bluepoint Games możemy już powoli mówić z przedrostkiem “świętej pamięci”. To oczywiście konsekwencje zaskakującej decyzji Sony.

Co za nią stało? Nieco więcej światła na sprawę rzucają doniesienia jednego z insiderów.

God of War Ragnarök
God of War Ragnarök

God of War od Bluepoint? To miało się dziać

Leaker o nicku DetectiveSeeds twierdzi, iż miał okazję rozmawiać z dwoma pracownikami Bluepoint. Ci zaś mieli opowiedzieć mu m.in. o tym, jak po premierze God of War Ragnarök studio pracowało nad kolejną odsłoną słynnego cyklu – tym razem jednak będącego produkcją typu “gra-usługa”. To Sony miało dać zielone światło temu projektowi.

Sam koncept brzmiał dobrze, ale nie powinniśmy byli robić gry-usługi – to nie pasował do naszego ducha i nie było w zakresie naszych możliwości – miał powiedzieć jeden z informatorów.

Niemniej prace nad projektem rozpoczęły się. Kłopot w tym, że Bluepoint miało rzekomo kilkukrotnie nie dotrzymać wcześniej ustalonych terminów, jeżeli chodzi o podstępy. Stało się jasne, że założenia przerosły deweloperów i ostatecznie Sony postanowiło skasować grę. Studio zaś miało skupić się na nowych koncepcjach na rok 2025.

GramTV przedstawia:

Od tego czasu studio miało zaoferować przełożonym, cztery różne projekt, z czego dwa miały być remake’ami dla jednego gracza. Niemniej propozycje te nie znalazły uznania w oczach Sony, które finalnie nie zaakceptowało żadnej z nich. Już wtedy było więc widać, że przed Bluepoint rysują się ciemne chmury.

I faktycznie tak było. Kilka dni temu bowiem oficjalnie poinformowano o nadchodzącym zamknięciu Bluepoint Games. Co dalej z pracownikami firmy, których miało być ok. 50-60? Informatorzy Detective’aSeedsa mieli przyznać, iż ich losy potoczyły się różnie. Jedni otrzymali oferty pracy w Sony, innym zaś nie zaproponowano nawet pomocy w poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Źródło:https://ixbt.games/en/news/2026/02/22/bluepoint-games-delala-igru-servis-po-god-of-war-i-bezuspesno-pytalas-ubedit-sony-razresit-sdelat-remeiki-insaid.html

Tagi:

News
God of War
zwolnienia
Plotki
skasowany projekt
Bluepoint Games
sony
Insider
nieoficjalne informacje
gra-usługa
skasowana gra
leaker
leak
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

