Ołowiane dzieci - recenzja serialu. Bez filtrów

Czasem jedna historia potrafi odsłonić więcej niż całe tomy archiwów. Zwłaszcza wtedy, gdy jej siłą nie jest spektakularny bunt, lecz cicha, uparta przyzwoitość. Netflix ma serialowy hit, a my dostajemy opowieść, która boli jak wyrzut sumienia.

Był taki film – Erin Brockovich – z Julia Roberts w roli głównej. Niedawno minęło 25 lat od jego premiery. Kto jeszcze pamięta? W skrócie: bohaterka Roberts to kobieta zaangażowana w słuszną sprawę. Walczy z potężną korporacją o odszkodowania dla ofiar skażenia wody. Nie ma pieniędzy ani wpływów, ma za to niewyparzoną buzię i determinację. I to właśnie prowadzi ją do celu. Roberts dostała za tę rolę Oscara. Okazuje się, że my też mamy swoją Brockovich. Duch tamtej historii wraca w Ołowianych dzieciach, nowej produkcji Netflix, która z miejsca stała się hitem.

Poczucie przyzwoitości

Hollywood ma Julię Roberts, my mamy Joannę Kulig. Dostojną, bystrą, elektryzującą. Po Zimnej wojnie w reżyserii Pawła Pawlikowskiego – punkcie zwrotnym w jej karierze – aktorka na moment stała się polskim towarem eksportowym. Warto przypomnieć, że trafiła wówczas do prestiżowej agencji Creative Artists Agency. Co jej to dało? Role w kilku serialach, m.in. Władcy przestworzy i Hanna, a także jedną z głównych ról w muzycznym The Eddy. Ołowiane dzieci to jej powrót na rodzimy grunt – i to powrót z przytupem. Temat jest tak nośny, tak społecznie drażliwy, że trudno przejść obok niego obojętnie.

Kulig wciela się w sześcioodcinkowej produkcji w postać Jolanty Wadowskiej-Król – lekarki, która zaczyna podejrzewać, że problemy zdrowotne najmłodszych pacjentów wynikają z zatrucia ołowiem, i podejmuje walkę o diagnozę oraz nagłośnienie sprawy. Akcja toczy się w latach 70. w śląskich Szopienicach, a za skażenie środowiska odpowiada lokalna huta. Centralnym problemem staje się zderzenie jednostki z systemem: tuszowanie niewygodnych faktów przez władze oraz dramat rodzin dotkniętych skutkami zatrucia.

Twórca serialu, Macieja Pieprzyca, od lat wyróżnia się wrażliwością społeczną. Skupia się na bohaterach wykluczonych, zmagających się z ograniczeniami, często opowiada historie oparte na faktach. Tak było w kluczowym dla jego kariery Chce się żyć, podobnie w Jestem mordercą. Z tego drugiego zapożycza historyczny kostium – Ołowiane dzieci rozgrywają się w latach 70., w realiach PRL-u, który propaganda chciała widzieć jako kraj mlekiem i miodem płynący. Serial z dużą konsekwencją pokazuje schizoidalny charakter tamtego ustroju: pod sztuczną, pastelową fasadą kryło się mnóstwo brudu.

Czerwony Kapturek w zadymionym lesie

Postać grana przez Kulig jest największym atutem tej historii. Za nią podążamy, na niej spoczywa ciężar ukazanego dramatu. Znakiem rozpoznawczym serialu pozostanie widok pani doktor idącej z torebką, na obcasach, w zwiewnej sukience, przedzierającej się przez brud osiedla przy hucie. Bohaterka przedziera się przez ten peerelowski dym z niebywałą zawziętością. Jest odważna, ostra i oddana sprawie – budzi podziw.