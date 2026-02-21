Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepszy odcinek w historii telewizji traci ocenę 10/10 na IMDb. Wszystko przez fanów Gry o tron

Jakub Piwoński
2026/02/21 12:20
Perfekcyjna dziesiątka odcinka kultowego Breaking Bad przeszła właśnie do historii. Dlaczego?

Jeszcze w ubiegłym roku pisaliśmy, że kultowy serial Breaking Bad może pochwalić się czymś wyjątkowym – odcinek Ozymandias przez lata utrzymywał w serwisie IMDb perfekcyjną ocenę 10/10. Był to wynik niemal legendarnej rangi, niedościgniony dla innych tytułów. Fani i krytycy zgodnie uznawali go za jeden z najbardziej pamiętnych momentów telewizji XXI wieku.

Breaking Bad
Breaking Bad

Breaking Bad – kultowy odcinek kultowego serialu traci ocenę 10/10 na IMDB

Dziś ta perfekcja przeszła do historii. Ozymandias, wyreżyserowany przez Rian Johnson, przy ponad 340 tysiącach głosów użytkowników IMDb spadł z 10/10 na 9.9. Powodem był nagły napływ setek ocen 1/10 – tzw. review bombing. Tym samym odcinek stracił swój nieskazitelny status. To zjawisko pokazuje, jak łatwo internetowa społeczność może wpływać na ranking kultowych produkcji.

Sytuacja zbiegła się z internetową przepychanką fanów Breaking Bad i uniwersum Gry o tron, którzy starali się wypchnąć piąty odcinek spin-offu Rycerz siedmiu królestw na szczyt rankingu IMDb. Na moment osiągnął on 10/10, ale szybko spadł do 9.8, wypadając z pierwszej dziesiątki. Obecnie najwyżej ocenionym odcinkiem pozostaje finał Sześć stóp pod ziemią.

Ozymandias to godzina telewizji absolutnie bezlitosnej – akcja rusza tuż po śmierci Hanka Schradera, a reżyseria Johnsona, scenariusz i kreacje Bryan Cranston i Anna Gunn robią wrażenie swoją precyzją. Przez lata odcinek był punktem odniesienia w dyskusjach o tym, czy telewizja może dorównać kinowi. Choć spadek z 10/10 do 9.9 jest symboliczny, zamyka pewną erę, w której niemal wszyscy widzowie zgadzali się co do perfekcji tego epizodu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/20/breaking-bads-ozymandias-loses-its-1010-imdb-rating

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




