Najlepszy odcinek w historii telewizji traci ocenę 10/10 na IMDb. Wszystko przez fanów Gry o tron

Jeszcze w ubiegłym roku pisaliśmy, że kultowy serial Breaking Bad może pochwalić się czymś wyjątkowym – odcinek Ozymandias przez lata utrzymywał w serwisie IMDb perfekcyjną ocenę 10/10. Był to wynik niemal legendarnej rangi, niedościgniony dla innych tytułów. Fani i krytycy zgodnie uznawali go za jeden z najbardziej pamiętnych momentów telewizji XXI wieku.

Breaking Bad – kultowy odcinek kultowego serialu traci ocenę 10/10 na IMDB

Dziś ta perfekcja przeszła do historii. Ozymandias, wyreżyserowany przez Rian Johnson, przy ponad 340 tysiącach głosów użytkowników IMDb spadł z 10/10 na 9.9. Powodem był nagły napływ setek ocen 1/10 – tzw. review bombing. Tym samym odcinek stracił swój nieskazitelny status. To zjawisko pokazuje, jak łatwo internetowa społeczność może wpływać na ranking kultowych produkcji.