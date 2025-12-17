Nowy Terminator kolejny raz złamie główny trend tej serii. Niektórzy fani odetchną z ulgą

Wiele wskazuje na to, że Terminator 7 jednak powstanie. Chociaż jeszcze w sierpniu James Cameron twierdził, że nie wie, czy zdoła napisać odpowiednią historię do nowej odsłony popularnej serii, tak teraz w najnowszym wywiadzie reżyser przyznał, że w nowym filmie franczyza może po raz drugi złamać główny trend. Chodzi o powrót Arnolda Schwarzeneggera do roli kultowego T-800. Cameron stwierdził, że aktora nie zobaczymy ponownie w tej roli.

Terminator 7 bez Arnolda Schwarzeneggera

Reżyser potwierdził, że zamierza w najbliższych latach skupić się na pracy nad siódmą odsłoną Terminatora. Jak zaznacza, największym wyzwaniem jest dziś stworzenie historii science fiction, która wyprzedza realne obawy związane z rozwojem technologii i sztucznej inteligencji.