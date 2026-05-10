Historyczne podium dla Aprilii. Jorge Martin wygrywa główny wyścig na Le Mans

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/10 17:40
Grand Prix Francji pokazało prawdziwy siłę Aprilii, która zdominowała całe podium, z Jorge Martinem na czele.

W piątej już rundzie MotoGP na torze Le Mans, pierwsze zwycięstwo w głównym wyścigu od 2024 roku odniósł Jorge Martin, który po kapitalnym pościgu wyprzedził zespołowego kolegę Marco Bezzecchiego. Dzięki temu sukcesowi Hiszpan zbliżył się na zaledwie jeden punkt do lidera klasyfikacji generalnej MotoGP.

Aprilia zdominowała Grand Prix Francji

Bezzecchi znakomicie wystartował obejmując prowadzenie już po pierwszych metrach wyścigu. Tymczasem Martin musiał przebijać się z siódmej pozycji. Zawodnik Aprilii konsekwentnie odrabiał straty, a decydujący atak przeprowadził na trzy okrążenia przed metą. Hiszpan przypieczętował w ten sposób swoje pierwsze zwycięstwo dla Aprilii w pełnym wyścigu MotoGP oraz skompletował perfekcyjny weekend po wcześniejszej wygranej w sobotnim Sprincie. W końcówce coraz szybciej do prowadzącej dwójki zbliżał się rewelacyjny Ai Ogura z zespołu Trackhouse Aprilia. Japończyk ukończył wyścig na trzecim miejscu, zdobywając swoje premierowe podium w klasie MotoGP i zapewniając Aprilii komplet miejsc w czołowej trójce. Co ciekawe, Ogura jest pierwszym japońskim zawodnikiem na podium od 2012 roku.

Wyścig rozegrano w trudnych warunkach. Choć wcześniejsze opady deszczu ustąpiły przed startem zaplanowanym na godzinę 14:00, tor stopniowo przesychał, a niskie temperatury sprawiły, że zespoły stanęły przed trudnym wyborem ogumienia. Większość zawodników zdecydowała się na twardą przednią oponę, znaną już ze Sprintu, jednak siedmiu kierowców, w tym Fabio Quartararo, postawiło na miękką mieszankę. Francuz, jadący w specjalnym malowaniu z okazji swojego ostatniego domowego występu dla Monster Energy Yamaha MotoGP, rozgrzał trybuny do czerwoności, gdy na początku wyścigu awansował na drugą pozycję za Bezzecchim. Entuzjazm kibiców nie trwał jednak długo. Najpierw wyprzedził go Pedro Acosta, a chwilę później także Francesco Bagnaia (pod koniec wyścigu upadł i zakończył rywalizację bez punktów).

Pełne wyniki Grand Prix Francji:

Wyniki wyścigu
Crash.net

Źródło:https://www.crash.net/motogp/results/1094826/1/2026-french-motogp-le-mans-warm-race-results

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

