Historyczne podium dla Aprilii. Jorge Martin wygrywa główny wyścig na Le Mans

W piątej już rundzie MotoGP na torze Le Mans, pierwsze zwycięstwo w głównym wyścigu od 2024 roku odniósł Jorge Martin, który po kapitalnym pościgu wyprzedził zespołowego kolegę Marco Bezzecchiego. Dzięki temu sukcesowi Hiszpan zbliżył się na zaledwie jeden punkt do lidera klasyfikacji generalnej MotoGP.

Aprilia zdominowała Grand Prix Francji

Bezzecchi znakomicie wystartował obejmując prowadzenie już po pierwszych metrach wyścigu. Tymczasem Martin musiał przebijać się z siódmej pozycji. Zawodnik Aprilii konsekwentnie odrabiał straty, a decydujący atak przeprowadził na trzy okrążenia przed metą. Hiszpan przypieczętował w ten sposób swoje pierwsze zwycięstwo dla Aprilii w pełnym wyścigu MotoGP oraz skompletował perfekcyjny weekend po wcześniejszej wygranej w sobotnim Sprincie. W końcówce coraz szybciej do prowadzącej dwójki zbliżał się rewelacyjny Ai Ogura z zespołu Trackhouse Aprilia. Japończyk ukończył wyścig na trzecim miejscu, zdobywając swoje premierowe podium w klasie MotoGP i zapewniając Aprilii komplet miejsc w czołowej trójce. Co ciekawe, Ogura jest pierwszym japońskim zawodnikiem na podium od 2012 roku.