Silent Hill wrócił z martwych. Dwie nowe gry sprzedały się jak ciepłe bułeczki

Był czas, gdy marka Silent Hill zapadła w nieprzyjemną dla fanów przeciętność. To już jednak na szczęście przeszłość, bo obecnie horrory od Konami znowu zachwycają.

Widać to również po wynikach sprzedaż. Dwie ostatnie jak dotychczas odsłony cyklu rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

Dwie ostatnie gry Silent Hill sprzedały się w 8 milionach kopii

O wszystkim poinformowało samo Konami. Zacznijmy od wydanego we wrześniu ubiegłego roku Silent Hill f, które było pierwszym od 2012 roku dużym i jednocześnie zupełnie nowym doświadczeniem spod szyldu Cichego Wzgórza. Jednocześnie tytuł NeoBards Entertainment przyniósł pewne odświeżenie, przenosząc akcję do ikonicznej dla horrorów Japonii. Docenili to zarówno branżowi dziennikarze, wysoko oceniają grę, jak i sami gracze. Ci ostatni, jak wynika z raportu wydawcy, nabyli już ponad 2 miliony egzemplarzy Silent Hill f. Składają się na to zarówno kopie fizyczne, jak i cyfrowe.