Forza Horizon 6 z absurdalnym banem. Gracz zawieszony na prawie 8000 lat

Mikołaj Berlik
2026/05/12 14:50
Sytuacja wokół wyczekiwanej premiery coraz bardziej się zaostrza.

Wycieki związane z Forza Horizon 6 nabierają coraz bardziej absurdalnego charakteru. Według nowych doniesień jeden z graczy miał otrzymać bana obowiązującego aż do 31 grudnia 9999 roku po próbie modyfikowania gry.

Forza Horizon 6 – gigantyczny ban za modyfikacje gry

Od kilku dni w sieci krążą informacje o ogromnym wycieku danych dotyczących Forza Horizon 6. Do internetu miało trafić około 155 GB plików, co pozwoliło części osób uruchomić nieoficjalną wersję gry przed premierą. Wraz z tym pojawiły się także pierwsze próby tworzenia modów oraz cheatów. Jak przekazał serwis TheGameVerse, jeden z użytkowników miał zostać zbanowany przez Playground Games po wykryciu niedozwolonych modyfikacji. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak długość kary. Na opublikowanym screenie widnieje informacja o zawieszeniu konta do końca roku 9999.

Powód blokady określono jako „Cheating/Unallowed Modding”. Oznacza to, że system antycheatowy miał wykryć ingerencję w pliki gry lub używanie nieautoryzowanych narzędzi. Trzeba jednak zaznaczyć, że autentyczność całego zgłoszenia nie została oficjalnie potwierdzona. Część graczy zwraca uwagę, że podobne „wieczne bany” pojawiały się już wcześniej w różnych grach sieciowych jako forma permanentnej blokady konta. Data 9999 roku jest po prostu symbolicznym oznaczeniem praktycznie nieodwracalnej kary.

Na ten moment Microsoft i Playground Games nadal nie odnieśli się publicznie ani do samego wycieku, ani do informacji o banach.

Źródło:https://insider-gaming.com/a-forza-horizon-6-player-has-allegedly-been-banned-for-nearly-8000-years/

