Forza Horizon 6 z absurdalnym banem. Gracz zawieszony na prawie 8000 lat

Wycieki związane z Forza Horizon 6 nabierają coraz bardziej absurdalnego charakteru. Według nowych doniesień jeden z graczy miał otrzymać bana obowiązującego aż do 31 grudnia 9999 roku po próbie modyfikowania gry.

Forza Horizon 6 – gigantyczny ban za modyfikacje gry

Od kilku dni w sieci krążą informacje o ogromnym wycieku danych dotyczących Forza Horizon 6. Do internetu miało trafić około 155 GB plików, co pozwoliło części osób uruchomić nieoficjalną wersję gry przed premierą. Wraz z tym pojawiły się także pierwsze próby tworzenia modów oraz cheatów. Jak przekazał serwis TheGameVerse, jeden z użytkowników miał zostać zbanowany przez Playground Games po wykryciu niedozwolonych modyfikacji. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak długość kary. Na opublikowanym screenie widnieje informacja o zawieszeniu konta do końca roku 9999.

