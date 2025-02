Nowy God of War wróci do Grecji? Bohaterem zostanie młody Kratos

Jakie plany na rozwój serii God of War ma Sony? Tego wciąż nie wiemy, ale do sieci regularnie trafiają nowe informacje o kolejnych produkcjach z Kratosem. Niedawno scooper Daniel Richtman ujawnił, że następny God of War, zgodnie z oczekiwaniami fanów i poprzednimi doniesieniami, przeniesie swoją akcję do starożytnego Egiptu. Jeszcze w ubiegłym roku pojawiły się informacje, że Sony planuje wypuścić God of War Greek Saga Remastered, w której znajdą się nie tylko trzy główne odsłony serii oraz prequel, ale także spin-offy wydane pierwotnie wyłącznie na PSP. Teraz Tom Henderson z Insider Gaming przedstawił plotki, które dla niektórych fanów serii mogą być szokujące. Okazuje się, że nowy God of War powstaje i jego akcja powróci do Grecji.

God of War otrzyma prequel z młodym Kratosem?

W podcaście The Insider Gaming Weekly Henderson ujawnił, że plotki o Egipcie były „niedokładne”. Przynajmniej tak przekazało jego źródło, które również twierdzi, że nowy God of War powróci do starożytnej Grecji. Co więcej, w produkcji poznamy losy młodszej wersji Kratosa.