Egipska mitologia w God of War? Insider ujawnia plany Sony

Najnowsza odsłona z jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii gier wideo - God of War: Ragnarok - zakończyła okres naznaczony motywami mitologii nordyckiej. Z tego powodu wiele osób zastanawiało się, jaki motyw zostanie wybrany podczas tworzenia kolejnych tytułów - właśnie poznaliśmy nieoficjalną odpowiedź na to pytanie.

God of War - nowe informacje o przyszłości serii

Daniel Richtman, znany insider branży, podzielił się na stronie Patronite istotną informacją dotyczącą następnej produkcji umieszczonej w uniwersum God of War. Dowiedzieliśmy się, że tym razem postawiono na klimat mitologii egipskiej. Przy okazji Sony ma właśnie szukać nowych, środkowo-wschodnich aktorów w ramach przygotowań do prac nad nieogłoszoną jeszcze przygodową grą akcji - z wielkim prawdopodobieństwem będzie to kolejna odsłona serii z Kratosem jako głównym bohaterem.