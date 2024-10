God of War Greek Saga Remastered gotowe do wydania. Kolekcja potwierdzona przez kolejne źródło

Przed kilkoma dniami insider Lunatic Ignus poinformował, że Sony planuje zremasterować wszystkie odsłony greckiej sagi God of War. W kolekcji miałyby się znaleźć nie tylko trzy główne odsłony serii, ale także prequel God of War: Wstąpienie wydany tylko na PlayStation 3 oraz dwie gry z PSP, czyli God of War: Chains of Olympus z 2008 i God of War: Duch Sparty z 2010 roku. Za odświeżone wersje gier odpowiada Nixxes Software, którzy obecnie we współpracy z Guerrilla Games pracują nad remasterem Horizon Zero Dawn. Teraz kolekcję potwierdziło kolejne źródło.

God of War Greek Saga Remastered – kolekcja jest już gotowa do wydania

Do Lunatica Ignusa dołączył Nick „Shpeshal Nick” Baker, współzałożyciel XboxEra, który twierdzi, że również słyszał o greckiej kolekcji God of War, która ma zostać wydana na PlayStation 5. Dziennikarz wskazał jednak, że słyszał jedynie o remasterach trzech głównych części.