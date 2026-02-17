God of War Sons of Sparta odsłania kulisy powstania. Twórcy pokazują drogę od szkicu do gotowej gry

Nowy materiał wideo prezentuje proces tworzenia dwuwymiarowej odsłony serii.
God of War Sons of Sparta doczekało się nowego materiału wideo, w którym deweloperzy przybliżają kulisy produkcji. Projekt został zaprezentowany w ubiegłym tygodniu podczas wydarzenia State of Play i zadebiutował bez wcześniejszej zapowiedzi. Najnowszy zwiastun koncentruje się na drodze, jaką przeszła gra od pierwszych koncepcji aż po finalną wersję udostępnioną graczom.
God of War Sons of Sparta pokazuje swoje kulisy. Tak powstawał dwuwymiarowy powrót Kratosa
Produkcja stanowi powrót do przeszłości Kratosa. Twórcy z Santa Monica Studio podkreślają, że przeniesienie uniwersum do dwuwymiarowej formy wymagało znacznego nakładu pracy. Charakterystyczny styl graficzny oparty na pixel arcie oraz dynamiczny system walki nie powstały bez licznych prób i poprawek.
Zespół zaznacza, że od początku zależało mu na zachowaniu fundamentów marki. Seria od lat kojarzona jest z widowiskowymi starciami z potężnymi przeciwnikami inspirowanymi grecką mitologią. Odtworzenie znanych bestii oraz zaprojektowanie mniej rozpoznawalnych istot wymagało precyzyjnego dopracowania animacji i detali. Deweloperzy chcieli, aby nawet w 2D potyczki zachowały epicki charakter znany z głównych odsłon cyklu.
Projekt powstał we współpracy z Mega Cat Studios. Twórcy nie kryją satysfakcji z efektu końcowego, zwracając uwagę na obecność zarówno dobrze znanych wrogów, jak i nowych przeciwników.
Każda legenda ma swój początek – zanim Kratos został bogiem i ojcem, był młodym Spartaninem!
Poznaj nieznany rozdział historii Kratosa, rozgrywający się w trudnych latach jego spartańskiego treningu, w którym uczestniczył razem z bratem Dejmosem. W wyniku niekończących się znojów ich ciała, umysły i serca stały się godne spartańskich żołnierzy, dla których honor i obowiązek są wszystkim.
Kiedy znika jeden z uczniów, Kratos i Dejmos poprzysięgają go odnaleźć i wyruszają w podróż, która podda próbie ich umiejętności i siłę ich spartańskiego ducha. – czytamy w opisie gry.
Gra oferuje kampanię fabularną oraz dodatkowy tryb wyzwań odblokowywany po jej ukończeniu. W tym wariancie możliwa jest wspólna zabawa z innym graczem, co rozszerza zawartość o kolejne godziny rozgrywki.
