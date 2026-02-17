God of War Sons of Sparta odsłania kulisy powstania. Twórcy pokazują drogę od szkicu do gotowej gry

God of War Sons of Sparta doczekało się nowego materiału wideo, w którym deweloperzy przybliżają kulisy produkcji. Projekt został zaprezentowany w ubiegłym tygodniu podczas wydarzenia State of Play i zadebiutował bez wcześniejszej zapowiedzi. Najnowszy zwiastun koncentruje się na drodze, jaką przeszła gra od pierwszych koncepcji aż po finalną wersję udostępnioną graczom.

God of War Sons of Sparta pokazuje swoje kulisy. Tak powstawał dwuwymiarowy powrót Kratosa

Produkcja stanowi powrót do przeszłości Kratosa. Twórcy z Santa Monica Studio podkreślają, że przeniesienie uniwersum do dwuwymiarowej formy wymagało znacznego nakładu pracy. Charakterystyczny styl graficzny oparty na pixel arcie oraz dynamiczny system walki nie powstały bez licznych prób i poprawek.