Powstaje jeszcze jedna gra God of War? Studio pracuje nad tajemniczym projektem, który zostanie zapowiedziany jeszcze w tym roku

Sony Santa Monica pracuje nad kolejnym dużym tytułem.

State of Play przyniosło spore niespodzianki dla fanów Kratosa. Podczas prezentacji zapowiedziano God of War Trilogy Remake, czyli zupełnie nowe wersje klasycznych greckich przygód Kratosa, a także dwuwymiarowy spin-off God of War Sons of Sparta, który już miał swoją premierę. Wielu fanów liczy również, że God of War doczeka się pełnoprawnej nowej odsłony serii. Okazuje się, że Sony Santa Monica pracuje nad jeszcze jednym, niezapowiedzianym tytułem, który może należeć do tego samego uniwersum. God of War – Sony Santa Monica pracuje nad kolejną grą z serii? Od dłuższego czasu wiadomo, że Cory Barlog nie był bezpośrednio zaangażowany w prace nad God of War Ragnarok, ze względu na produkcję innego, tajemniczego projektu. Teraz pojawiły się kolejne informacje, które rzucają nieco światła na tę grę. Znany informator Shinobi602 potwierdził na forum ResetEra, że rozwijana gra nie ma związku z ogłoszonym remake’iem trylogii God of War.

Według przecieków istnieje szansa, że nowy projekt Sony Santa Monica Studio zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. Potencjalnym miejscem ujawnienia gry może być majowy pokaz State of Play lub czerwcowym Summer Game Fest. Wstępnie mówi się również o możliwej premierze w 2027 roku, choć na tym etapie są to wyłącznie nieoficjalne informacje, a plany mogą ulec zmianie. Możliwe, że zobaczymy to jeszcze w tym roku, być może podczas majowego State of Play albo później na Summer Game Fest.

Wcześniej o projekcie wspominał także Jason Schreier z Bloomberga. Dziennikarz sugerował, że nie będzie to zupełnie nowe IP, jednak gra może sprawiać takie wrażenie dzięki świeżemu podejściu i zmianom w formule. To nie jest nowe IP, ale może sprawiać takie wrażenie. Wśród fanów od lat powraca teoria, że kolejna odsłona God of War mogłaby przenieść akcję do zupełnie innej mitologii. Najczęściej wymienianym kierunkiem jest starożytny Egipt, który od dawna pojawia się w spekulacjach społeczności. Wtedy też twórcy zaprezentowaliby kolejny przeskok gameplayowy, jak miało to miejsce między trylogią a nordycką sagą. Słowa Schreiera dają wskazówkę, że niekoniecznie będzie to bezpośrednia kontynuacja God of War Ragnarok, ale spin-off, w którym możemy pokierować zupełnie innym bohaterem niż Kratos. Jeżeli gra rzeczywiście zostanie ujawniona w ciągu najbliższych miesięcy, wtedy dowiemy się, ile w tych plotkach było prawdy.

