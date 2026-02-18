Diablo 2 pomoże Blizzardowi naprawić Diablo 4? Na poprawki poczekamy do nowego rozszerzania

Czy problem nadmiaru bezwartościowego łupu zostanie w końcu naprawiony w Diablo 4?

Blizzard szykuje kolejne zmiany w Diablo 4 i oprócz wprowadzenia nowej klasy postaci, wiele wskazuje na to, że nadchodzące rozszerzenie Lord of Hatred może rozwiązać jeden z największych problemów gry, czyli nadmiar łupów. Twórcy od dłuższego czasu poprawiają fundamenty produkcji, jednak zalew przedmiotów wypadających z potworów wciąż pozostaje niezmienny. Na początku sprawia to satysfakcję, lecz wraz z rozwojem postaci coraz częściej zamienia się w uciążliwy obowiązek przeglądania stosów bezużytecznego ekwipunku. Nawet legendarne przedmioty przestają robić wrażenie, gdy ekran wypełniają kolejne pomarańczowe dropy w końcowej fazie gry. Diablo 4: Lord of Hatred skończy z nadmiarem bezużytecznego łupu? Lekarstwem okaże się mechanika inspirowana Diablo 2. W rozszerzeniu Lord of Hatred pojawi się system rzemiosła oparty na legendarnej Kostce Horadrimów. Zamiast wyrzucać niedoskonałe przedmioty, gracze będą mogli wykorzystać je jako surowce do tworzenia nowych, potencjalnie znacznie potężniejszych elementów wyposażenia.

Pierwszą zapowiedź działania systemu pokazano podczas jubileuszowego materiału Diablo 30th Anniversary Spotlight. Krótka prezentacja ujawniła, że kostka pozwoli łączyć przedmioty z materiałami i przekształcać je w zupełnie nowe nagrody. W praktyce oznacza to między innymi możliwość przerabiania unikatów na inne unikatowe przedmioty, co nada sens zbieraniu duplikatów, które dotąd trafiały jedynie do sprzedaży lub demontażu. System umożliwi również podnoszenie jakości słabszego ekwipunku do poziomu legendarnych, dzięki czemu nawet w endgame’ie gracze znów będą zwracać uwagę na zwykłe łupy.

Zmiana sugeruje wyraźne przedefiniowanie pętli rozgrywki. Dotychczas po osiągnięciu maksymalnego poziomu bohatera zabawa sprowadzała się głównie do farmienia konkretnych aktywności w poszukiwaniu najlepszego możliwego wyposażenia. Lord of Hatred ma sprawić, że okazje do zdobycia topowych przedmiotów pojawią się niemal wszędzie, a rozwój postaci nie będzie już oparty wyłącznie na powtarzaniu tych samych lochów. Nowy system może wprowadzić więcej nieprzewidywalności i momentów ekscytacji, gdy z pozornie przeciętnego łupu powstanie coś, co całkowicie zmieni sposób budowania postaci. W porównaniu z konkurencją, szczególnie Path of Exile 2, Diablo 4 bywało krytykowane za zbyt schematyczne podejście do rozwoju bohatera. Gracze często podążali gotową ścieżką, wybierając oczywiste umiejętności i farmiąc konkretne źródła łupów. Kostka Horadrimów oraz powiązane z nią opcje wytwarzania mogą sprawić, że droga do potęgi stanie się bardziej różnorodna i pełna niespodzianek, a to właśnie nieprzewidywalność i pogoń za wyjątkowym przedmiotem stanowią sedno tego typu gier. Przypomnijmy, że premierę dodatku Diablo 4: Lord of Hatred, zaplanowaną na 28 kwietnia.

