Fan stworzył własny remake God of War 2 na Unreal Engine 5. Ale nie wygląda zbyt dobrze

Radosław Krajewski
2026/02/17 14:10
Oby Sony Santa Monica zrobiło to o wiele lepiej.

Na niedawnym State of Play Sony oficjalnie zapowiedziało God of War Trilogy Remake, czyli odświeżone wersje trzech pierwszych części przygód Kratosa. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji i obecnie nie poznaliśmy żadnych szczegółów nadchodzących remake’ów. Fani God of War od dawna tworzą swoje własne propozycje, a jedna z nich ostatnio pojawiła się w sieci. Swoją pracą pochwalił się twórca znany pod nickiem jako EnzoElRich YT, który pokazał swoją interpretację God of War 2 na Unreal Engine 5.

God of War 2 – fan stworzył własny remake na Unreal Engine 5

Projekt nie jest jedynie prostą demonstracją mapy czy wizualizacją. Autor przygotował fragment gry z działającą rozgrywką, przeciwnikami oraz przerywnikami filmowymi. Demo zawiera również menu oraz ustawienia graficzne, co jeszcze bardziej przybliża je do pełnoprawnej produkcji. Co ciekawe, materiał sugeruje obsługę nowoczesnych technologii skalowania obrazu, w tym DLSS 4 oraz Multi Frame Generation, dzięki czemu całość działa wyjątkowo płynnie.

Fanowski remake obejmuje jeden z początkowych etapów gry i został zbudowany od podstaw. Twórca odtworzył sceny fabularne, przygotował nowe ujęcia filmowe i pozwolił graczowi zmierzyć się z przeciwnikami, co pokazuje ogrom pracy włożonej w projekt. Chociaż projekt może robić wrażenie jako demo technologiczne stworzone dla potrzeb własnego portfolio, to ciężko sobie wyobrazić, aby na jej podstawie miała powstać gra. Szczególnie kiepsko wypada oświetlenie, przez co w wielu miejscach Kratos błądzi po ciemnych obszarach, w których nic nie widać.

Warto jednak pamiętać, że jest to wyłącznie inicjatywa fana. Materiał EnzoElRich YT należy więc traktować jako ciekawostkę i wizję tego, jak klasyk mógłby wyglądać w nowoczesnej technologii.

Mimo że projekt jest w pełni grywalny, autor nie udostępnił go publicznie. Najpewniej wynika to z obaw przed konsekwencjami prawnymi, gdyż nieoficjalne wykorzystanie znanej marki doprowadziłoby do szybkiego usunięcia materiałów.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/fan-remakes-god-of-war-2-in-unreal-engine-5/

