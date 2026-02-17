Fan stworzył własny remake God of War 2 na Unreal Engine 5. Ale nie wygląda zbyt dobrze

Na niedawnym State of Play Sony oficjalnie zapowiedziało God of War Trilogy Remake, czyli odświeżone wersje trzech pierwszych części przygód Kratosa. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji i obecnie nie poznaliśmy żadnych szczegółów nadchodzących remake’ów. Fani God of War od dawna tworzą swoje własne propozycje, a jedna z nich ostatnio pojawiła się w sieci. Swoją pracą pochwalił się twórca znany pod nickiem jako EnzoElRich YT, który pokazał swoją interpretację God of War 2 na Unreal Engine 5.

God of War 2 – fan stworzył własny remake na Unreal Engine 5

Projekt nie jest jedynie prostą demonstracją mapy czy wizualizacją. Autor przygotował fragment gry z działającą rozgrywką, przeciwnikami oraz przerywnikami filmowymi. Demo zawiera również menu oraz ustawienia graficzne, co jeszcze bardziej przybliża je do pełnoprawnej produkcji. Co ciekawe, materiał sugeruje obsługę nowoczesnych technologii skalowania obrazu, w tym DLSS 4 oraz Multi Frame Generation, dzięki czemu całość działa wyjątkowo płynnie.