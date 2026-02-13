God of War oficjalnie powraca! Grecka trylogia otrzyma pełnoprawne remake’i

Co za niespodzianka pod sam koniec State of Play. Sony oficjalnie zapowiedziało, że trylogia God of War doczeka się remake’ów. W plotkach informowano o remasterach, ale Sony Santa Monica pracuje nad pełnoprawnymi odświeżeniami klasycznych gier z PlayStation 2 i PlayStation 3. Niestety gry znajdują się na bardzo wczesnym etapie produkcji.

God of War Trilogy Remake zapowiedziane!