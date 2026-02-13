Zaloguj się lub Zarejestruj

God of War oficjalnie powraca! Grecka trylogia otrzyma pełnoprawne remake’i

Radosław Krajewski
2026/02/13 00:12
Nie remastery, ale remake’i pierwszych trzech przygód Kratosa.

Co za niespodzianka pod sam koniec State of Play. Sony oficjalnie zapowiedziało, że trylogia God of War doczeka się remake’ów. W plotkach informowano o remasterach, ale Sony Santa Monica pracuje nad pełnoprawnymi odświeżeniami klasycznych gier z PlayStation 2 i PlayStation 3. Niestety gry znajdują się na bardzo wczesnym etapie produkcji.

God of War
God of War

God of War Trilogy Remake zapowiedziane!

Pierwszy God of War zadebiutował w marcu 2005 roku na PlayStation 2, rozpoczynając historię Kratosa i jego brutalnej drogi przez świat greckiej mitologii. Wraz ze zbliżającym się finałem obchodów dwudziestolecia serii twórcy postanowili przygotować dla fanów wyjątkową niespodziankę. Najważniejszą informacją jest oficjalne potwierdzenie powstawania remake’u oryginalnej trylogii, który ma odświeżyć początki legendy Ducha Sparty dla współczesnych graczy.

GramTV przedstawia:

W zapowiedzi udział wziął Terrence C. Carson, aktor znany z roli Kratosa w greckiej sadze. Jego powrót nie ogranicza się jednak wyłącznie do ogłoszenia remake’u. Artysta ponownie wcielił się w postać Kratosa w nowej produkcji God of War Sons of Sparta, gdzie pełni rolę narratora opowiadającego historię z młodości bohatera.

