Wiedźmin 3 z rozwojem znanym z pierwszej części. Do gry trafiła mechanika z oryginalnych przygód Geralta

Polski modder znany jako gerwant30 przygotował dwa nowe projekty, które przybliżają Wiedźmina 3: Dziki Gon do pierwszej części serii od CD Projekt Red. Modder przygotował projekt, który znacząco zmienia sposób rozwoju postaci, a co za tym idzie, również przebieg starć z przeciwnikami. Projekt wciąż znajduje się w rozwoju i twórca zapowiada jeszcze wiele poprawek w przyszłych aktualizacjach.

Wiedźmin 3 – gra otrzymała nowy system rozwoju postaci inspirowany pierwszym Wiedźminem

Pierwsza wersja moda Witcher 3 - New Skill Trees System from Witcher 1 zadebiutowała jeszcze w maju ubiegłego roku. Od tego czasu gerwant30 pracował nad kolejnymi nowościami, a przed kilkoma dniami do sieci trafiła nowa wersja, która jest jeszcze bliższa temu, co znamy z pierwszej gry CD Projekt Red. Tym samym gracze mogą zobaczyć, jak wyglądałby Wiedźmin 3, gdyby posiadał charakterystyczny rozwój postaci znany z pierwszej odsłony.