Wiedźmin 3 z rozwojem znanym z pierwszej części. Do gry trafiła mechanika z oryginalnych przygód Geralta

Nostalgiczna podróż do czasów pierwszego Wiedźmina.
Polski modder znany jako gerwant30 przygotował dwa nowe projekty, które przybliżają Wiedźmina 3: Dziki Gon do pierwszej części serii od CD Projekt Red. Modder przygotował projekt, który znacząco zmienia sposób rozwoju postaci, a co za tym idzie, również przebieg starć z przeciwnikami. Projekt wciąż znajduje się w rozwoju i twórca zapowiada jeszcze wiele poprawek w przyszłych aktualizacjach.
Wiedźmin 3 – gra otrzymała nowy system rozwoju postaci inspirowany pierwszym Wiedźminem
Pierwsza wersja moda Witcher 3 - New Skill Trees System from Witcher 1 zadebiutowała jeszcze w maju ubiegłego roku. Od tego czasu gerwant30 pracował nad kolejnymi nowościami, a przed kilkoma dniami do sieci trafiła nowa wersja, która jest jeszcze bliższa temu, co znamy z pierwszej gry CD Projekt Red. Tym samym gracze mogą zobaczyć, jak wyglądałby Wiedźmin 3, gdyby posiadał charakterystyczny rozwój postaci znany z pierwszej odsłony.
Modyfikacja wprowadza do gry aż trzynaście drzewek talentów inspirowanych pierwszą odsłoną serii. W ich ramach gracze mogą odblokować ponad dwieście nowych umiejętności, co wyraźnie zmienia rozwój Białego Wilka i pozwala budować bardziej wyspecjalizowane style walki, dopasowane do konkretnego sposobu grania.
Zmiany obejmują również system starć. Geralt może częściej korzystać ze znaków, dzięki czemu walka staje się bardziej dynamiczna i taktyczna. Jednocześnie przeciwnicy zostali wzmocnieni i są trudniejsi do pokonania. Wiele potworów potrafi teraz nakładać negatywne efekty, takie jak krwawienie czy powalenie, co wymusza ostrożniejsze podejście i lepsze przygotowanie do potyczek.
Dodatkowo gerwant13 udostępnił inny mod, zatytułowany The Witcher 1 Starting Steel Sword. Projekt pozwala na korzystanie z kultowego stalowego miecza znanego z pierwszego Wiedźmina. Twórca od początku wykonał cały model wraz z teksturami wysokiej rozdzielczości, wykorzystując oryginalne zasoby z gry CD Projekt Red.
