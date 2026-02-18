Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3 z rozwojem znanym z pierwszej części. Do gry trafiła mechanika z oryginalnych przygód Geralta

Radosław Krajewski
2026/02/18 15:30
0
0

Nostalgiczna podróż do czasów pierwszego Wiedźmina.

Polski modder znany jako gerwant30 przygotował dwa nowe projekty, które przybliżają Wiedźmina 3: Dziki Gon do pierwszej części serii od CD Projekt Red. Modder przygotował projekt, który znacząco zmienia sposób rozwoju postaci, a co za tym idzie, również przebieg starć z przeciwnikami. Projekt wciąż znajduje się w rozwoju i twórca zapowiada jeszcze wiele poprawek w przyszłych aktualizacjach.

Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3 – gra otrzymała nowy system rozwoju postaci inspirowany pierwszym Wiedźminem

Pierwsza wersja moda Witcher 3 - New Skill Trees System from Witcher 1 zadebiutowała jeszcze w maju ubiegłego roku. Od tego czasu gerwant30 pracował nad kolejnymi nowościami, a przed kilkoma dniami do sieci trafiła nowa wersja, która jest jeszcze bliższa temu, co znamy z pierwszej gry CD Projekt Red. Tym samym gracze mogą zobaczyć, jak wyglądałby Wiedźmin 3, gdyby posiadał charakterystyczny rozwój postaci znany z pierwszej odsłony.

Modyfikacja wprowadza do gry aż trzynaście drzewek talentów inspirowanych pierwszą odsłoną serii. W ich ramach gracze mogą odblokować ponad dwieście nowych umiejętności, co wyraźnie zmienia rozwój Białego Wilka i pozwala budować bardziej wyspecjalizowane style walki, dopasowane do konkretnego sposobu grania.

GramTV przedstawia:

Zmiany obejmują również system starć. Geralt może częściej korzystać ze znaków, dzięki czemu walka staje się bardziej dynamiczna i taktyczna. Jednocześnie przeciwnicy zostali wzmocnieni i są trudniejsi do pokonania. Wiele potworów potrafi teraz nakładać negatywne efekty, takie jak krwawienie czy powalenie, co wymusza ostrożniejsze podejście i lepsze przygotowanie do potyczek.

Dodatkowo gerwant13 udostępnił inny mod, zatytułowany The Witcher 1 Starting Steel Sword. Projekt pozwala na korzystanie z kultowego stalowego miecza znanego z pierwszego Wiedźmina. Twórca od początku wykonał cały model wraz z teksturami wysokiej rozdzielczości, wykorzystując oryginalne zasoby z gry CD Projekt Red.

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
RPG
mody
Wiedźmin
modyfikacje
The Witcher
fanowski projekt
zmiany
fanowska modyfikacja
twórczość fanowska
mechaniki
system walki
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112