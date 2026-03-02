Nowy dodatek do Wiedźmina 3 potwierdzony przez kolejne źródło

Trzeci dodatek do Wiedźmina 3… nadal nie został zapowiedziany. To znaczy – zapowiedziany oficjalnie.
Od wielu tygodni bowiem pojawiają się kolejne źródła, które potwierdzają, że takie rozszerzenie istnieje. Kto tym razem zabrał głos?
Co z dodatkiem do Wiedźmina 3? “Istnieje”.
Teraz w kwestii nowego rozszerzenia do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wypowiedział się insider o nicku NateTheHate. Nie dostaliśmy tutaj żadnych szczegółów czy też kolejnej porcji informacji. Niemniej leaker, który w przeszłości wielokrotnie podawał trafne informacje, odpowiedzi na jeden z komentarzy potwierdził, że DLC faktycznie powstaje.
Ten krótki dialog to potwierdzenie ze strony NateTheHate’a:
– A co w kwestii DLC do Wiedźmina 3? Ono naprawdę istnieje?
To kolejny raz, gdy otrzymujemy komunikat, że rozszerzenie do wydanej 11 lat temu produkcji nadchodzi. Plotkuje się, że powinniśmy je otrzymać w połowie tego roku. Dodatek miałby zabrać nas Zerrikanii i jednocześnie stanowiłby on swoisty pomost fabularny pomiędzy Wiedźminem 3: Dziki Gon a powstającym od kilku lat Wiedźminem 4.
Z jednej strony mamy więc doniesienia leakerów. Z drugiej zaś dochodzą do tego analizy jednego z użytkowników, który na bazie analizy ruchów w plikach gry określił, że “coś się dzieje”. Nie można też zapominać, że sam CD Projekt RED chciałby w latach 20926-2029 osiągnąć zysk netto na poziomie 5 miliardów dolarów. Taka kwota każe domniemywać, iż w tym okresie czeka na nas kilka dużych projektów.
