Czy to jeszcze nie koniec? Kolejne klasyczne Pokemony z Game Boy Advance mogą zmierzać na Switcha?

Maciej Petryszyn
2026/02/28 15:30
Dopiero co na Nintendo Switch wypuszczone zostały dwie klasyczne odsłony Pokémonów. I niewykluczone, że na tym nie koniec.

Data minerzy odkryli bowiem, że kolejne produkcje z ery Game Boya mogą zmierzać na Switcha. W tym wypadku aż trzy.

Pokémon Ruby i Sapphire
Ruby, Sapphire i Emerald kolejne w kolejce po FireRed i LeafGreen?

O wszystkim wspomina Yakumono/LuigiBlood. Ten odkrył, że emulator, który został wykorzystany przez Nintendo do uruchomienia Pokémon FireRed i LeafGreen, ma większe możliwości. Ma on obsługiwać także ROM-y do takich tytułów, jak Pokémon Sapphire, Ruby oraz Emerald. To pozwala domniemywać, że japoński gigant ma większe plany, jeżeli chodzi o ponowną sprzedaż klasyków dawnej ery.

Sam emulator to Sloop, czyli ten sam, którego Nintendo używa do innych produkcji z Game Boy Advanced, które wydane zostały w ramach Nintendo Classics. Same ROM-y FireRed i LeafGreen miał zostać jednak mocno przebudowane i zmodyfikowane. Najważniejsze jest jednak to, że rzeczony emulator ma być w stanie uruchomić też wspomniane wcześniej gry.

Emulator wyraźnie rozpoznaje ;ROM-y nie tylko FireRed i LeafGreen, ale również Ruby, Sapphire i Emerald. Znalazłem to w kodzie inicjalizacyjnym powiązanym z włączaniem hacków emulatora dla konkretnych gier. To, co widzimy, to migawka kodu z momentu, w którym został on skompilowany. To jednak nie wyrocznia. Może to oznaczać, że RSE są następne w kolejce, ale równie dobrze mogą się też nigdy nie pojawić. Oznacza to tylko, że w pewnym momencie mieli takie plany i nic poza tym – wyjaśnia Yakumono/LuigiBlood.

Pokémon Ruby i Sapphire zadebiutowały pod koniec 2002 roku w Japonii. Z kolei Pokémon Emerald wydane zostało 2 lata później. Wszystkie tytuły wydane zostały jedynie na konsolę Game Boy Advance.

Źródło:https://kotaku.com/pokemon-saphire-ruby-emerald-switch-2-datamine-2000674544

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Gucio1846
Gramowicz
Dzisiaj 16:26

W Rubin bym nawet zagrał, dawno tego nie robiłem :)




