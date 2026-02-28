Czy to jeszcze nie koniec? Kolejne klasyczne Pokemony z Game Boy Advance mogą zmierzać na Switcha?

Dopiero co na Nintendo Switch wypuszczone zostały dwie klasyczne odsłony Pokémonów. I niewykluczone, że na tym nie koniec.

Data minerzy odkryli bowiem, że kolejne produkcje z ery Game Boya mogą zmierzać na Switcha. W tym wypadku aż trzy.

Ruby, Sapphire i Emerald kolejne w kolejce po FireRed i LeafGreen?

O wszystkim wspomina Yakumono/LuigiBlood. Ten odkrył, że emulator, który został wykorzystany przez Nintendo do uruchomienia Pokémon FireRed i LeafGreen, ma większe możliwości. Ma on obsługiwać także ROM-y do takich tytułów, jak Pokémon Sapphire, Ruby oraz Emerald. To pozwala domniemywać, że japoński gigant ma większe plany, jeżeli chodzi o ponowną sprzedaż klasyków dawnej ery.