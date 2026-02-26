Mało wam przeszkód? Dobrze się składa, bo nowe DLC zmierza do Ninja Gaiden 4

Niedawno minęły 4 miesiące od premiery Ninja Gaiden 4. Można więc spokojnie założyć, że ci najbardziej zdeterminowani zdążyli już grę przejść.
Przydałaby się więc jakaś nowa zawartość, prawda? Najwyraźniej deweloperzy uznali dokładnie to samo.
Ninja Gaiden 4 i Dwa Potwory
Do Ninja Gaiden 4 zmierza nowy dodatek o nazwie The Two Masters. Dzięki niemu główna kampania poszerzy się o 3 nowe rozdziały. Przypomnijmy, że goła podstawka liczyła tych rozdziałów 19, co oznacza, że po zakupieni DLC będziemy mieli w sumie 22 fragmenty fabuły do przejścia. Co ciekawe, akcja rozszerzenia dziać będzie tuż po finale głównego wątku.
Już na zwiastunie zobaczymy, że Yakumo i Ryu korzystają z nowych, nieznanych wcześniej broni. W przypadku tego pierwszego jest to ogromna kosa o nazwie Solitaire, drugi dzierży zaś parę ostrzowych rękawic znanych jako Jakotsumon. Obie te bronie odblokować możemy nawet, jeżeli nie skończyliśmy jeszcze bazowej kampanii.
I zdecydowanie się nam one przydadzą, bo wraz z The Two Masters czekać na nas będą nowi przeciwnicy, nowe etapy oraz kolejne próby. Ponadto twórcy dołożyli również Abyssal Road. W praktyce jest to tryb wyzwań, w ramach którego stoczymy 100 unikalnych starć zarówno ze znanymi już przeciwnikami, jak i tymi nowymi.
Ninja Gaiden 4: The Two Masters ukaże się 4 marca 2026 roku. Jeżeli wcześniej kupiliście grę w wersji Deluxe, nie musicie się martwić – tego samego dnia rozszerzenie się wam pobierze. Jeżeli jednak nie, a chcielibyście sprawdzić DLC, wiązać się to będzie z koniecznością zapłaty 14,99 dolarów. Samo DLC trafi na komputery osobiste, a także na PlayStation5 oraz Xbox Series X/S.