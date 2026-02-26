Mało wam przeszkód? Dobrze się składa, bo nowe DLC zmierza do Ninja Gaiden 4

Do Ninja Gaiden 4 zmierza nowy dodatek o nazwie The Two Masters. Dzięki niemu główna kampania poszerzy się o 3 nowe rozdziały . Przypomnijmy, że goła podstawka liczyła tych rozdziałów 19, co oznacza, że po zakupieni DLC będziemy mieli w sumie 22 fragmenty fabuły do przejścia. Co ciekawe, akcja rozszerzenia dziać będzie tuż po finale głównego wątku.

Już na zwiastunie zobaczymy, że Yakumo i Ryu korzystają z nowych, nieznanych wcześniej broni. W przypadku tego pierwszego jest to ogromna kosa o nazwie Solitaire, drugi dzierży zaś parę ostrzowych rękawic znanych jako Jakotsumon. Obie te bronie odblokować możemy nawet, jeżeli nie skończyliśmy jeszcze bazowej kampanii .

I zdecydowanie się nam one przydadzą, bo wraz z The Two Masters czekać na nas będą nowi przeciwnicy, nowe etapy oraz kolejne próby. Ponadto twórcy dołożyli również Abyssal Road. W praktyce jest to tryb wyzwań, w ramach którego stoczymy 100 unikalnych starć zarówno ze znanymi już przeciwnikami, jak i tymi nowymi.

Ninja Gaiden 4: The Two Masters ukaże się 4 marca 2026 roku. Jeżeli wcześniej kupiliście grę w wersji Deluxe, nie musicie się martwić – tego samego dnia rozszerzenie się wam pobierze. Jeżeli jednak nie, a chcielibyście sprawdzić DLC, wiązać się to będzie z koniecznością zapłaty 14,99 dolarów. Samo DLC trafi na komputery osobiste, a także na PlayStation5 oraz Xbox Series X/S.