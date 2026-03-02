Wraca temat remastera Fallout: New Vegas. Studio z zagadkowym zdjęciem

Ostatnimi czasy w kwestii remake’a/remastera Fallout: New Vegas zapanowała pewna cisza. Ale spokojnie – temat powraca.

Pojawiły się bowiem kolejne sygnały, że odświeżona wersja gry z 2010 roku faktycznie powstaje. Co to za sygnały? Iron Galaxy sugeruje nam coś związanego z Falloutem? Chodzi o aktywność Iron Galaxy w serwisie LinkedIn. Mowa tutaj o studiu, które w ubiegłym roku dało nam Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, a wcześniej pomagało m.in. w pracach nad Fallout 76 czy też w przeportowaniu na Nintendo Switch m.in. Diablo 3 oraz The Elder Scrolls V: Skyrim. Jest to więc deweloper z pewnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o prace nad już istniejącymi grami.

Tym razem Iron Galaxy opublikowało na łamach rzeczonego serwisu zagadkową fotografię. Znajdowały się na niej ekrany z charakterystyczną grafiką “Please stand by”, kojarzącą się bez wątpienia właśnie z Falloutem. Co więcej, również opis, który dołączono do tego postu, był mocno sugestywny: Dziś lutowe spotkanie w naszej firmie. To czas, by nadrobić zaległości w kwestii tego, czym zajmowała się firma, i dowiedzieć się, co czeka Iron Galaxy w najbliższej przyszłości.

Opcje są zatem dwie. Albo przedstawiciele Iron Galaxy bawią się ze społecznością, grając na jej oczekiwaniach. Albo też ekipa z Chicago faktycznie pracuje nad czymś związanym z Falloutem. To wszystko w momencie, gdy nie do końca opadł jeszcze kurz po zakończeniu drugiego sezonu serialu od Amazona. O potencjalnym remake’u/remasterze Fallout: New Vegas (oraz Fallout 3) mówi się od dawna. I nie bez powodu, bo pojawiło się wiele sygnałów na to wskazujących. W pewnym momencie na Steamie nie dało się np. ocenić obu wspomnianych gier, gdyż platforma Valve uznała, że… nie zostały one jeszcze wydane. Do tego wszystkiego dochodzą również doniesienia ze strony mediów, chociaż sama Bethesda na ten moment milczy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

