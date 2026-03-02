Wraca temat remastera Fallout: New Vegas. Studio z zagadkowym zdjęciem

Ostatnimi czasy w kwestii remake’a/remastera Fallout: New Vegas zapanowała pewna cisza. Ale spokojnie – temat powraca.
Pojawiły się bowiem kolejne sygnały, że odświeżona wersja gry z 2010 roku faktycznie powstaje. Co to za sygnały?
Iron Galaxy sugeruje nam coś związanego z Falloutem?
Chodzi o aktywność Iron Galaxy w serwisie LinkedIn. Mowa tutaj o studiu, które w ubiegłym roku dało nam Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, a wcześniej pomagało m.in. w pracach nad Fallout 76 czy też w przeportowaniu na Nintendo Switch m.in. Diablo 3 oraz The Elder Scrolls V: Skyrim. Jest to więc deweloper z pewnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o prace nad już istniejącymi grami.
Tym razem Iron Galaxy opublikowało na łamach rzeczonego serwisu zagadkową fotografię. Znajdowały się na niej ekrany z charakterystyczną grafiką “Please stand by”, kojarzącą się bez wątpienia właśnie z Falloutem. Co więcej, również opis, który dołączono do tego postu, był mocno sugestywny:
Dziś lutowe spotkanie w naszej firmie. To czas, by nadrobić zaległości w kwestii tego, czym zajmowała się firma, i dowiedzieć się, co czeka Iron Galaxy w najbliższej przyszłości.
Opcje są zatem dwie. Albo przedstawiciele Iron Galaxy bawią się ze społecznością, grając na jej oczekiwaniach. Albo też ekipa z Chicago faktycznie pracuje nad czymś związanym z Falloutem. To wszystko w momencie, gdy nie do końca opadł jeszcze kurz po zakończeniu drugiego sezonu serialu od Amazona.
