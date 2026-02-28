Potężne Mercedesy trafią do SnowRunnera. To dopiero początek większej współpracy

Mercedes-Benz oraz SnowRunner połączyli siły, aby zaoferować graczom nowy pakiet DLC zawierający dwie ciężarówki. Jak wynika z wpisu na blogu dewelopera Saber Interactive, to dopiero początek współpracy i w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych pojazdów niemieckiego producenta, które trafią do gry.

Debiut dodatku zaplanowano na koniec marca 2026 roku. Oba pojazdy zostaną w grze przystosowane do jazdy terenowej. W rzeczywistości Actros lepiej sprawdza się w bardziej podstawowych zadaniach drogowych i transporcie komercyjnym, natomiast Zetros od podstaw projektowany był jako maszyna terenowa, wyposażona w napęd na wszystkie koła.

Actros posiada kabinę umieszczoną nad silnikiem (cab-over-engine), co pozwala lepiej wyważyć pojazd i zmaksymalizować długość przestrzeni ładunkowej, nawiązując do jego komercyjnych korzeni w transporcie drogowym. Zetros z kolei to konstrukcja bardziej wyspecjalizowana pod kątem jazdy w trudnym terenie. Silnik umieszczony jest przed kabiną, co poprawia rozkład masy i stabilność pojazdu w wymagających warunkach. Obie ciężarówki mają oferować w grze szeroki wachlarz konfiguracji. Twórcy zapowiadają, że kolejne informacje na temat dodatku będą ujawniane stopniowo aż do jego premiery.

SnowRunner to kontynuacja symulatora pojazdów ciężarowych zatytułowanego Spintires: MudRunner. Nowa odsłona cyklu zapoczątkowanego w 2014 roku za sprawą gry Spintires została wyprodukowana przez autorów poprzednich części. W grze SnowRunner zasiadamy oczywiście za kierownicą ogromnych samochodów. Autorzy oddali do dyspozycji aż 40 różnorodnych maszyn znanych producentów, takich jak np. Ford, Chevrolet i Freightliner, które przetestujemy w wielu specyficznych warunkach. Będziemy próbowali przedostać się przez tereny błotniste, lokacje pokryte śniegiem, zamarznięte jeziora i nie tylko. Wszystkie auta można nie tylko odblokować, ale także ulepszać i dostosowywać do własnych preferencji.