Wiedźmin 4 otrzyma nowy pokaz. CD Projekt Red ujawniło termin kolejnej prezentacji oraz nowości i zmiany w rozgrywce

Warto zapisać sobie tę datę w kalendarzu, aby nie przegapić pokazu na żywo.

Wokół Wiedźmina 4 zaczyna znów robić się coraz głośniej. Niedawno do zespołu z CD Projekt Red dołączyła nowa deweloperka, znana z prac nad takimi grami, jak Clair Obscur: Expedition 33, a teraz poznaliśmy nowe szczegóły gry oraz datę kolejnego pokazu nadchodzącego dzieła polskiego studia. Wiedźmin 4 – gra pojawi się na nadchodzącym Unreal Fest 2026 Nowa prezentacja projektu ma nastąpić podczas Unreal Fest w 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-18 czerwca w Chicago. W ubiegłym roku na Unreal Fest CD Projekt Red zaprezentowało demo technologiczne z Wiedźmina 4, pokazując fragmenty rozgrywki i skupiając się na prezentacji najnowszej technologii silnika od Epic Games.

Fani wiedzą już, że tym razem główną bohaterką ma być Ciri. Jej rola nie ograniczy się jednak do prostego zastąpienia Geralta. Twórcy chcą, aby nowa protagonistka była wyraźnie odmienna pod względem ekspresji, ruchu i stylu walki. W produkcji wykorzystywane są nowoczesne techniki motion capture, które mają pozwolić na precyzyjne oddanie emocji postaci. To wyraźna zmiana względem bardziej powściągliwego wizerunku Białego Wilka z poprzednich części. Wiedźmin 4 powstaje na silniku Unreal Engine 5, co ma umożliwić osiągnięcie znacznie wyższego poziomu szczegółowości animacji i fizyki. Zespół pracuje nad rozbudowanym systemem lokomocji obejmującym ponad 80 osobnych animacji podstawowego poruszania się. Celem jest całkowite wyeliminowanie wrażenia sztywności, na które narzekała część graczy w przypadku Wiedźmin 3: Dziki Gon.

GramTV przedstawia:

Zmiany obejmą również mechanikę rozgrywki. Ciri ma zyskać możliwość rzucania zaklęć w ruchu. To istotna różnica względem wcześniejszych odsłon, w których używanie znaków często wymagało zatrzymania postaci. Deweloperzy planują także wprowadzenie dedykowanego przycisku skoku oraz możliwość nurkowania pod wodą. Wszystko wskazuje na to, że świat gry stanie się bardziej wertykalny i interaktywny. Studio zbudowało zespół specjalistów odpowiedzialnych za walkę, w którym znaleźli się twórcy mający doświadczenie przy takich markach jak Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, God of War oraz God of War Ragnarok. Animacje ciosów i uników mają być dynamiczniejsze niż w rzeczywistości, co przełoży się na bardziej responsywną i widowiskową walkę. Dodatkowo osobny zespół animatorów pracuje nad starciami z bossami, które mają przypominać filmowe widowiska o wysokiej stawce.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.