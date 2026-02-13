Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy dodatek do Wiedźmina 3 już niemal pewny? Gracz odkrył „ślady” w plikach, a CDP Red ma ambitne plany finansowe

Radosław Krajewski
2026/02/13 11:30
Zapowiedź dodatku to tylko kwestia czasu?

Wokół marki Wiedźmin ponownie robi się głośno. Choć CD Projekt wciąż nie ogłosił oficjalnie kolejnego rozszerzenia do Wiedźmina 3: Dziki Gon, to w sieci regularnie pojawiają się kolejni insiderzy, którzy potwierdzają istnienie dodatku. Co więcej, niedawno nawet poznaliśmy sugerowaną cenę DLC. Teraz do sieci trafiły kolejne poszlaki, które pochodzą zarówno z analizy plików gry, jak i z komunikatów biznesowych spółki.

Wiedźmin 3
Wiedźmin 3

Wiedźmin 3 – kolejne “poszlaki” na istnienie dodatku?

Jeden z użytkowników postanowił przeanalizować aktywność produkcji w bazie SteamDB. Według jego ustaleń w ostatnim czasie w strukturze gry pojawiały się zmiany, które mają wskazywać na prace nad nową zawartością. Wspomina on o skryptach zadań, fragmentach dialogów oraz plikach o większym rozmiarze, co może sugerować wprowadzenie do gry większych zmian, niż tylko techniczne poprawki.

Zainteresowanie wzbudziło również odniesienie do pełnego chińskiego dubbingu. Zdaniem gracza taka inwestycja rzadko pojawia się bez konkretnego planu biznesowego i zwykle towarzyszy próbie ponownego wykorzystania komercyjnego potencjału gry, która mimo upływu lat nadal sprzedaje się w milionach egzemplarzy.

Według tej samej analizy od początku lutego tytuł jest regularnie aktualizowany. Dla części społeczności wygląda to jak końcowy etap przygotowań przed większym ogłoszeniem.

ZNALAZŁEM DOWÓD, KTÓRY WSZYSCY PRZEGAPILI. Wiedźmin 3 wraca zza grobu?

Wszyscy patrzą na trailery, ja patrzę w cyfrowe ślady. SteamDB właśnie „wsypał” CD Projekt. Zobaczcie, co dzieje się pod maską 10-letniej gry. To nie jest zwykła konserwacja.

ANALIZA ŚLADÓW (AppID 292030):

1. Anomalia pliku http://data.win: Plik nagle urósł o 52 MiB. W architekturze REDengine to za dużo na fixy błędów, a za mało na nową grę. To idealny rozmiar na skrypty questowe i dialogi do dużego dodatku (assetów graficznych jeszcze nie ma w publicznym depocie).

2. Tajemniczy Depot 370008: Pojawił się "Simplified Chinese Speech". Pełny dubbing (nawet piosenek!) na rynek chiński to wielomilionowa inwestycja. Nie robi się tego dla starego produktu bez planu nowej monetyzacji.

3. Aktywność internal_qa: Gałąź testowa jest aktualizowana codziennie od początku lutego 2026. To rytm pracy przed "Gold Masterem", a nie patchowaniem.

MOTYW ZBRODNI (FINANSE): Zarządowi brakuje 700 mln PLN zysku do odblokowania bonusów w 2026

Tylko "Bridge DLC" stworzone tanim kosztem przez weteranów z Fool's Theory może zarobić taką kwotę przed premierą Wiedźmina 4.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Równolegle pojawił się ważny komunikat finansowy spółki. Zarząd CD Projekt zaproponował ambitny cel dochodowy na lata 2026–2029 w ramach programu motywacyjnego. Zakłada on osiągnięcie łącznego zysku netto na poziomie 5 miliardów złotych. Propozycja ma zostać poddana pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 11 marca 2026 roku.

Tak wysoki cel sugeruje, że firma planuje w tym okresie premiery kilku dużych projektów. Wśród nich wymienia się Wiedźmina 4 oraz potencjalne rozszerzenie do trzeciej części serii.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://twistedvoxel.com/cd-projekt-earnings-goal-the-witcher-3-dlc-expansion/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

