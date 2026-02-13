Nowy dodatek do Wiedźmina 3 już niemal pewny? Gracz odkrył „ślady” w plikach, a CDP Red ma ambitne plany finansowe

Zainteresowanie wzbudziło również odniesienie do pełnego chińskiego dubbingu. Zdaniem gracza taka inwestycja rzadko pojawia się bez konkretnego planu biznesowego i zwykle towarzyszy próbie ponownego wykorzystania komercyjnego potencjału gry, która mimo upływu lat nadal sprzedaje się w milionach egzemplarzy.

Według tej samej analizy od początku lutego tytuł jest regularnie aktualizowany. Dla części społeczności wygląda to jak końcowy etap przygotowań przed większym ogłoszeniem.

ZNALAZŁEM DOWÓD, KTÓRY WSZYSCY PRZEGAPILI. Wiedźmin 3 wraca zza grobu?

Wszyscy patrzą na trailery, ja patrzę w cyfrowe ślady. SteamDB właśnie „wsypał” CD Projekt. Zobaczcie, co dzieje się pod maską 10-letniej gry. To nie jest zwykła konserwacja.

ANALIZA ŚLADÓW (AppID 292030):

1. Anomalia pliku http://data.win: Plik nagle urósł o 52 MiB. W architekturze REDengine to za dużo na fixy błędów, a za mało na nową grę. To idealny rozmiar na skrypty questowe i dialogi do dużego dodatku (assetów graficznych jeszcze nie ma w publicznym depocie).

2. Tajemniczy Depot 370008: Pojawił się "Simplified Chinese Speech". Pełny dubbing (nawet piosenek!) na rynek chiński to wielomilionowa inwestycja. Nie robi się tego dla starego produktu bez planu nowej monetyzacji.

3. Aktywność internal_qa: Gałąź testowa jest aktualizowana codziennie od początku lutego 2026. To rytm pracy przed "Gold Masterem", a nie patchowaniem.

MOTYW ZBRODNI (FINANSE): Zarządowi brakuje 700 mln PLN zysku do odblokowania bonusów w 2026

Tylko "Bridge DLC" stworzone tanim kosztem przez weteranów z Fool's Theory może zarobić taką kwotę przed premierą Wiedźmina 4.