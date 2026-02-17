Kolejne plotki o nowym DLC do Wiedźmina 3. Pora zwiedzić nowy region?

Ponad dekadę od premiery Wiedźmina 3 plotki o dalszym ciągu historii są mocniejsze niż kiedykolwiek. Co istotne, nie chodzi tutaj wcale o Wiedźmina 4.
Co prawda nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Mimo to dla wielu przesądzone jest, że Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma nowe DLC.
Nowy dodatek do Wiedźmina zabierze nas do Zerrikanii?
Co istotne, za nowe DLC do Dzikiego Gonu ma, według plotek, odpowiadać nie CD Projekt RED, a Fool's Theory. Mowa tutaj o studiu z Bielska-Białej, które m.in. pomagało podczas prac nad takimi grami, jak Silent Hill 2 Remake, Baldur’s Gate 3 czy też Divinity: Original Sin 2. To również ono odpowiada za remake Wiedźmina 1, który niedawno miał zostać opóźniony.
Wróćmy jednak do trzeciego dodatku do Wiedźmina 3. Nad tym według plotek pracować ponad 100 deweloperów. Jest to liczba porównywalna do wielkości zespołów, które stworzyły najpierw Serca z Kamienia, a potem Krew i Wino, czyli dwa poprzednie rozszerzenia do gry będącej zwieńczeniem trylogii Geralta.
GramTV przedstawia:
Niewiadomą pozostaje kwestia tego, gdzie dziać się będzie akcja potencjalnego 3. DLC. Przypomnijmy, że mówi się, iż dodatek stanowić będzie swoisty pomost fabularny między Dzikim Gonem a powstającym Wiedźminem 4. Fani zaś liczą, że dostaniemy do zwiedzania całkowicie nowy region, niektórzy zaś wprost mówią, iż idealnym wyborem wydaje się w tym wypadku Zerrikania.
