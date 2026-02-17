Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne plotki o nowym DLC do Wiedźmina 3. Pora zwiedzić nowy region?

Maciej Petryszyn
2026/02/17 10:50
Ponad dekadę od premiery Wiedźmina 3 plotki o dalszym ciągu historii są mocniejsze niż kiedykolwiek. Co istotne, nie chodzi tutaj wcale o Wiedźmina 4.

Co prawda nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Mimo to dla wielu przesądzone jest, że Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma nowe DLC.

Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon

Nowy dodatek do Wiedźmina zabierze nas do Zerrikanii?

Co istotne, za nowe DLC do Dzikiego Gonu ma, według plotek, odpowiadać nie CD Projekt RED, a Fool's Theory. Mowa tutaj o studiu z Bielska-Białej, które m.in. pomagało podczas prac nad takimi grami, jak Silent Hill 2 Remake, Baldur’s Gate 3 czy też Divinity: Original Sin 2. To również ono odpowiada za remake Wiedźmina 1, który niedawno miał zostać opóźniony.

Wróćmy jednak do trzeciego dodatku do Wiedźmina 3. Nad tym według plotek pracować ponad 100 deweloperów. Jest to liczba porównywalna do wielkości zespołów, które stworzyły najpierw Serca z Kamienia, a potem Krew i Wino, czyli dwa poprzednie rozszerzenia do gry będącej zwieńczeniem trylogii Geralta.

GramTV przedstawia:

Niewiadomą pozostaje kwestia tego, gdzie dziać się będzie akcja potencjalnego 3. DLC. Przypomnijmy, że mówi się, iż dodatek stanowić będzie swoisty pomost fabularny między Dzikim Gonem a powstającym Wiedźminem 4. Fani zaś liczą, że dostaniemy do zwiedzania całkowicie nowy region, niektórzy zaś wprost mówią, iż idealnym wyborem wydaje się w tym wypadku Zerrikania.

To wszystko nadal informacje nieoficjalne. Mimo to branżowi analitycy są pewni, że nowe rozszerzenie nadchodzi i przewidują sprzedaż 11 milionów kopii po 30 dolarów każda. Jakby tego było mało, istnienie projektu potwierdzają zarówno insiderzy, jak i gracze, którzy na podstawie zmian w plikach szacują, iż “coś się dzieje”. Tym czymś miałby być właśnie 3. dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Źródło:https://ixbt.games/en/news/2026/02/17/trete-dlc-k-the-witcher-3-podtverdil-eshhe-odin-istocnik-novyi-region-i-100-razrabotcikov.html

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

