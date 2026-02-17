Kolejne plotki o nowym DLC do Wiedźmina 3. Pora zwiedzić nowy region?

Ponad dekadę od premiery Wiedźmina 3 plotki o dalszym ciągu historii są mocniejsze niż kiedykolwiek. Co istotne, nie chodzi tutaj wcale o Wiedźmina 4.

Co prawda nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Mimo to dla wielu przesądzone jest, że Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma nowe DLC.

Nowy dodatek do Wiedźmina zabierze nas do Zerrikanii?

Co istotne, za nowe DLC do Dzikiego Gonu ma, według plotek, odpowiadać nie CD Projekt RED, a Fool's Theory. Mowa tutaj o studiu z Bielska-Białej, które m.in. pomagało podczas prac nad takimi grami, jak Silent Hill 2 Remake, Baldur’s Gate 3 czy też Divinity: Original Sin 2. To również ono odpowiada za remake Wiedźmina 1, który niedawno miał zostać opóźniony.