10 gier, o których nic nie wiemy, a powinny nas ekscytować

Mateusz Mucharzewski
2026/02/28 10:00
Czasami wystarczy sam tytuł, by poczuć ekscytację. Na przykład tymi dziesięcioma przypadkami.

Z definicji jestem zwolennikiem ostrożnego podejścia do nowych gier. Lepiej zobaczyć coś więcej, niż oceniać po pierwszym screenie. Mimo wszystko są pewne wyjątki – gry, o których wiemy niezwykle mało, ale i tak powinniśmy być nimi podekscytowani. Powód? Zaraz się przekonacie.

Zapraszam na zestawienie dziesięciu gier, których premiera ciągle jest mocno odległa. Są jednak powody, aby poczuć spore emocje na myśl o tych tytułach. Są tutaj produkcje, które potencjalnie mogą diametralnie odmienić sytuację w swoim gatunku.

10 gier, które powinny nas ekscytować, mimo że nic o nich nie wiemy

10. Project Robot

Są deweloperzy, którzy mają wyjątkowo wolne tempo wydawania gier. Na szczęście jak już coś wypuszczą, jest to gra inna niż wszystko inne. Może nie zawsze najlepsza, ale na pewno ekscytująca. Taki jest właśnie dorobek Fumito Uedy. Japoński designer ma na koncie ICO, Shadow of the Colossus oraz The Last Guardian. Obecnie tworzy nowy tytuł, który finansuje Epic Games. Roboczo nazwany Project Robot został już pokazany na krótkim teaserze, ale klasycznie dla tego twórcy ciężko powiedzieć, co będziemy tutaj robić. Pewna jest jednak sceneria science fiction. Ueda to na pewno gwarancja niepowtarzalnych emocji.

9. Project Awakening

Project Awakening powstaje już tak długo, że wielu miało wątpliwości czy nie został skasowany. Studio Cygames ciągle jednak twierdzi, że prace trwają, chociaż formalnie nadal jest to tytuł na wyłączność dla PlayStation 4. Mimo tego faktu wizualnie wygląda to obłędnie. Może nawet aż nadto. Ma to być fantasty RPG, ale z niezwykłym rozmachem. Tak powinien wyglądać Dragon Age, gdyby miał znacznie większy budżet i ambicje. Mimo że mamy kilka dużych RPG, takiego jak Project Awakening zdecydowanie brakuje. Oby więc finalnie trafił on do sprzedaży.

8. Blood Message

Chiński gamedev znany jest z kilku typów gier - mobilek, singlowych akcyjniaków i free2play. Blood Message wybija się z tego schematu. To będzie przede wszystkim świetnie wyreżyserowany action adventure, nastawiony na emocje i opowieść osadzoną w IX-wiecznych Chinach. Gameplay będzie oferować walkę na miecze, ale też skradanie i elementy survivalowe. Najważniejsze, że za Blood Message stoi NetEase, który w projekt inwestuje ogromne pieniądze. Na rynku bardzo brakuje tak filmowych doświadczeń, a więc na ten tytuł bez wątpienia powinniśmy czekać.

Tagi:

Felieton
Sony
Microsoft
CD Projekt RED
Rockstar Games
Naughty Dog
CD Projekt
Hideo Kojima
Kojima Productions
Remedy Entertainment
Quantic Dream
Sony Interactive Entertainment
Władca Pierścieni
NetEase
Cygames
Embracer Group
Epic Games Publishing
gen DESIGN
Star Wars Eclipse
ranking TOP 10
The Lord of the Rings
OD
Physint
Project Awakening
Hadar
Max Payne 1 i 2 Remake
Intergalactic: The Heretic Prophet
Blood Message
Project Robot
Project Hadar
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
3
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 10:58
Silverburg napisał:

Mogę Cię zapewnić, że udziałowcy bardzo tego chcą :/

Z drugiej strony może to lepiej, że wczesny dostęp? Zasadniczo biorąc pod uwagę to, jak bardzo ludzie się garną do grania w Spellcasterów przy jednoczesnym zerowym wręcz marketingu można powiedzieć, że szybko ten pomysł zostanie uziemiony.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:47
Nogradis napisał:

"Deweloper od dawna nie wydał nic nowego, a więc w Star Wars Eclipse na pewno włożono już bardzo dużo pracy". Nie do końca - dwa dni temu Quantic Dream wypuściło we wczesnym dostępie Spellcasters Chronicles, a zatem studio jest aktualnie zajęte trwonieniem pieniędzy oraz mocy produkcyjnych na grę-usługę, o którą nikt nie prosił i której najwyraźniej nikt nie chce.

Mogę Cię zapewnić, że udziałowcy bardzo tego chcą :/

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 10:21

"Deweloper od dawna nie wydał nic nowego, a więc w Star Wars Eclipse na pewno włożono już bardzo dużo pracy". Nie do końca - dwa dni temu Quantic Dream wypuściło we wczesnym dostępie Spellcasters Chronicles, a zatem studio jest aktualnie zajęte trwonieniem pieniędzy oraz mocy produkcyjnych na grę-usługę, o którą nikt nie prosił i której najwyraźniej nikt nie chce.




