Nowy aktor do roli Flasha już wybrany? Gwiazdor ma pojawić się w filmie

To ilu tych Szkarłatnych Sprinterów będzie w filmie Flash?

W ubiegłym tygodniu Warner Bros. zaprezentowało pierwszy zwiastun Flasha, który pojawi się w kinach po wielu kontrowersjach związanych z główną gwiazdą widowiska. Przyszłość Ezry Millera wciąż nie jest jasna i nie wiadomo, czy aktor powróci jako Barry Allen w kolejnych filmach z nowego uniwersum DC. James Gunn miał dostosować zakończenie produkcji do swoich własnych planów i kilku bohaterów zostało wyciętych. Według najnowszych plotek twórcy mieli dodać jeszcze jednego odtwórcę roli Flasha, aby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby jednak zrezygnowali z dalszej współpracy z Millerem.

Grant Gustin nowym Flashem?

Jeszcze w październiku ubiegłego roku wydawało się, że los Ezry Millera jest przesądzone. Studio miało mieć nawet już nowego odtwórcę Flasha, który stanie się głównym Szkarłatnym Sprinterem w uniwersum DC. John Campea przekazał, że według jego źródeł DC Studios planuje powierzyć tę rolę Grantowi Gustinowi, który wciela się we Flasha w serialu od CW. Produkcja powoli zmierza do końca, więc aktor naturalnie miałby przenieść się do uniwersum DC, zamiast pozostać w umierającym Arrowverse.

Czy pod koniec filmu Flash będziemy mogli zobaczyć nowego odtwórcę roli Barry'ego Allena? Nigdy tak nie myślałem, ale powiem wam coś, co ostatnio usłyszałem, chociaż sam w to nie wierzę. Mały ptaszek wyćwierkał mi, i jestem pewien, że powiedział to też kilku innym osobom, więc prawdopodobnie zobaczysz te informacje również w innych miejscach, że Grant Gustin, który gra Flasha w serialu telewizyjnym będzie nowym Flashem w DC Universe.

Dla fanów DC Gustin był najbardziej oczywistym wyborem, aby zastąpić Ezrę Millera. Byłby to odważny ruch ze strony Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy woleliby powierzyć tę rolę temu aktorowi, zamiast obsadzić kogoś z bardziej rozpoznawalnym nazwiskiem. Warto jednak podkreślić, że jest to plotka, w którą sam Campea nie wierzy, jednak jeszcze w 2021 roku serwis The Illuminerdi podało identyczną informację. Kto wie, może Gustin zaliczy przynajmniej niewielkie cameo, które zadowoli fanów serialu o Flashu.