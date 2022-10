Koniec Ezry Millera w DC. Studio szuka nowego Flasha i ma już poważnego kandydata

Pomimo przeprosin i obietnic poprawy DC Comics wraz z Warner Bros. nie zamierzają dać kolejnej szansy Ezrze Millerowi i jego przygoda z kinem superbohaterskim zakończy się w przyszłym roku wraz z premierą solowego filmu o Flashu. Już wcześniej pojawiły się plotki, według których wytwórnia ma dość problemów z aktorem i podziękują mu za współpracę. Miller niedawno był obecny na planie dokrętek do filmu i wskazywało to, że jego relacje ze studiem się poprawiły. Najwyraźniej nie na tyle, aby w przygotowywanym już Flashu 2 mógł powrócić do swojej roli.

George McKay przejmie rolę Flasha po Ezrze Millerze?

Popularny scooper MyTimeToShineHello poinformował, że DC Comics przygotowało już listę potencjalnych aktorów, którzy mogliby zostać Flashem. Na szczycie listy ma znajdować się George MacKay, którego widzowie mogą kojarzyć z oscarowego 1917, a także Wilka i Przypadkowego przechodnia od Netflixa. 30-letni Brytyjczyk do tej pory unikał blockbusterów i nie wiadomo, czy dojdzie do porozumienia ze studiem. Informację potwierdził również Daniel Richtman.