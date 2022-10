Nowe wideo z Need for Speed Unbound pokazuje system personalizacji aut

Ostatnio poznajemy coraz więcej faktów na temat personalizacji samochodów w Need for Speed Unbound. Na przykład wcześniej mogliśmy przeczytać , że nowa część serii zaoferuje opcję demontażu części. Teraz mamy okazję rzucić okiem na filmik prezentujący rozbudowany system dostosowania wyglądu maszyn . Wideo zamieszczamy na dole tej wiadomości.

EA zapowiedziało kolejnego NfS-a w pierwszej połowie października. Chwilę później pokazano pierwszy gameplay. Nie wszystkim spodobała się oprawa wideo produkcji, która zawiera komiksowe elementy. Okazało się jednak, że będzie można je wyłączyć – lub po prostu nie musimy ich wybierać, jeśli nie chcemy.

Data premiery NfS Unbound

Najnowsza odsłona serii Need for Speed trafi do sklepów 2 grudnia. Zagrają zarówno pecetowcy, jak i posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli interesuje Was granie w wyścigi na pececie, to zapewne będziecie chcieli sprawdzić, czy Wasz komputer spełnia wymagania Unbound. Oficjalne wymagania sprzętowe tytułu publikowaliśmy pod tym adresem.