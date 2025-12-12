Zaloguj się lub Zarejestruj

Ace Combat 8 zapowiedziane na TGA 2025. Fani lotnictwa dostaną pełnoprawną kampanię i multiplayer

Mikołaj Berlik
2025/12/12 04:39
Nowa odsłona serii oferuje rozbudowany singiel i rywalizację online.

Podczas gali The Game Awards 2025 ujawniono kolejną odsłonę kultowej serii Ace Combat. Ace Combat 8 nie będzie prostym dodatkiem – twórcy przygotowali pełnoprawną grę z rozbudowaną kampanią fabularną oraz trybem sieciowym umożliwiającym starcia z innymi graczami.

Ace Combat 8
Ace Combat 8

Ace Combat 8 – co zobaczyliśmy na zwiastunie

Materiał prezentujący grę pokazał pilotaż w powietrzu, wymagające manewry i realistyczne dźwięki odrzutowców. Zwiastun odsłania również fragmenty fabuły, prezentując życie pilotów i ich relacje, co nadaje grze większej głębi niż w poprzednich odsłonach. Wszystko to sprawia, że Ace Combat 8 zapowiada się na pozycję obowiązkową dla miłośników lotnictwa.

Premiera planowana jest na PC oraz konsole obecnej generacji.

Mikołaj Berlik
