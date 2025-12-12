Ace Combat 8 zapowiedziane na TGA 2025. Fani lotnictwa dostaną pełnoprawną kampanię i multiplayer

Podczas gali The Game Awards 2025 ujawniono kolejną odsłonę kultowej serii Ace Combat. Ace Combat 8 nie będzie prostym dodatkiem – twórcy przygotowali pełnoprawną grę z rozbudowaną kampanią fabularną oraz trybem sieciowym umożliwiającym starcia z innymi graczami.

Ace Combat 8 – co zobaczyliśmy na zwiastunie

Materiał prezentujący grę pokazał pilotaż w powietrzu, wymagające manewry i realistyczne dźwięki odrzutowców. Zwiastun odsłania również fragmenty fabuły, prezentując życie pilotów i ich relacje, co nadaje grze większej głębi niż w poprzednich odsłonach. Wszystko to sprawia, że Ace Combat 8 zapowiada się na pozycję obowiązkową dla miłośników lotnictwa.