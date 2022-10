Need for Speed Unbound – oto oficjalne wymagania sprzętowe

EA zapowiedziało dziś kolejną odsłonę Need for Speed. Przy okazji mieliśmy okazję rzucić okiem na trailer, który prezentuje komiksową oprawę wideo Unbound. A oprócz tego wydawca potwierdził datę premiery ścigałki – ma ona zaparkować na pecetach i konsolach obecnej generacji już 2 grudnia. Jeśli jesteście zainteresowani graniem w nowego NfS-a na komputerze, to na pewno interesują Was wymagania sprzętowe. Opublikował je niedawno na stronie EA jeden z pracowników firmy. Znajdziecie je poniżej.