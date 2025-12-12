Zaloguj się lub Zarejestruj

Mega Man: Dual Override oficjalnie zapowiedziany na TGA 2025. Ikona Capcomu powraca

Mikołaj Berlik
2025/12/12 05:00
Fani klasyka doczekają się nowej odsłony serii w 2027 roku.

Podczas gali The Game Awards 2025 Capcom oficjalnie zaprezentował Mega Man: Dual Override, długo wyczekiwaną kontynuację kultowej serii. Materiał pokazuje jedynie fragmenty rozgrywki, ale już teraz widać charakterystyczny styl serii oraz mechaniki, które powinny przypaść do gustu zarówno weteranom, jak i nowym graczom.

Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Mega Man: Dual Override – co wiadomo wiemy o grze Capcomu?

Produkcja powstaje z myślą o odświeżeniu marki Mega Man i uczynieniu jej jednym z kluczowych projektów Capcomu na nadchodzące lata. Na razie ujawniono tylko niewielką część gameplayu, a twórcy obiecują, że pełne doświadczenie zaoferuje klasyczne wyzwania, dynamiczną akcję i nowe elementy w duchu oryginalnej serii.

Premiera Mega Man: Dual Override została zaplanowana na 2027 rok.

