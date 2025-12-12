Zaloguj się lub Zarejestruj

Lubicie cyberpunkowe klimaty? Twórcy The Ascent ujawniają nową grę, która może Wam przypaść do gustu

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 14:00
Neon Giant prezentuje No Law.

Studio Neon Giant, odpowiedzialne za The Ascent, ogłosiło swój nowy projekt podczas gali The Game Awards 2025, przedstawiając No Law. Ta nadchodząca produkcja jest opisywana jako strzelanka RPG, która będzie się rozgrywać w otwartym świecie. Premiera tytułu jest planowana na 2026 rok, a gra trafi na platformy PC, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

No Law
No Law

No Law – nowa strzelanka RPG od twórców The Ascent zapowiedziana na TGA 2025

Akcja No Law rozgrywa się w Port Desire, rozległej metropolii, która jest sercem konfliktu i brutalności. Ulice tego miasta są zainspirowane estetyką cyberpunkową. Głównym bohaterem jest Grey Harker, weteran z wojskową przeszłością, który pragnie zemsty. Fabuła koncentruje się na jego misji, której celem jest ukaranie osób odpowiedzialnych za zniweczenie jego planów.

Chociaż strzelanie stanowi kluczowy element rozgrywki i akcji, twórcy obiecują, że No Law nie ogranicza się wyłącznie do niego. W mechanikę gry wplecione zostaną również elementy pracy detektywistycznej i futurystyczne gadżety, które mają zapewnić graczom dodatkowe wrażenia.

Nawet w mieście bez zasad czyny mają konsekwencje. Podczas swojej wędrówki Harker natrafi na wiele barwnych postaci – zarówno sprzymierzeńców, jak i wrogów. To od ciebie zależy, czy pomożesz potrzebującemu przyjacielowi, czy odstrzelisz pierwszego lepszego ulicznego szumowinę. Każdy wybór pozostawia ślad, a kolejne przejścia gry odsłonią alternatywne ścieżki i zakończenia. – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że No Law zaprezentowano podczas The Game Awards 2025. Na gali zobaczyliśmy też między innymi Phantom Blade Zero z datą premiery, Nioh 3 czy kosmiczne wyścigi Star Wars: Galactic Racer. Jeśli natomiast interesują Was zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, pełną listę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło:https://gamingbolt.com/neon-giants-no-law-brings-a-cyberpunk-vibe-to-a-fascinating-premise

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

