Lubicie cyberpunkowe klimaty? Twórcy The Ascent ujawniają nową grę, która może Wam przypaść do gustu

Studio Neon Giant, odpowiedzialne za The Ascent, ogłosiło swój nowy projekt podczas gali The Game Awards 2025, przedstawiając No Law. Ta nadchodząca produkcja jest opisywana jako strzelanka RPG, która będzie się rozgrywać w otwartym świecie. Premiera tytułu jest planowana na 2026 rok, a gra trafi na platformy PC, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

No Law – nowa strzelanka RPG od twórców The Ascent zapowiedziana na TGA 2025

Akcja No Law rozgrywa się w Port Desire, rozległej metropolii, która jest sercem konfliktu i brutalności. Ulice tego miasta są zainspirowane estetyką cyberpunkową. Głównym bohaterem jest Grey Harker, weteran z wojskową przeszłością, który pragnie zemsty. Fabuła koncentruje się na jego misji, której celem jest ukaranie osób odpowiedzialnych za zniweczenie jego planów.