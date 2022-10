Need for Speed Unbound na oficjalnym gameplayu!

Niedawno EA zapowiedziało kolejną odsłonę Need for Speed. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, dziś w internecie wylądował pierwszy oficjalny gameplay z produkcji . Nagranie nie jest długie i trochę niedomaga jakościowo, ale pokazuje to, co najważniejsze. Widzimy tu przede wszystkim element personalizacji samochodów (a konkretnie dodawanie komiksowych efektów) oraz wyścig . Całość zobaczycie na samym dole.

Nie wszystkim komiksowe wstawki się podobają – wielu fanów serii narzeka na oprawę wideo. Ktoś zapytał, czy te efekty będzie można wyłączyć, na co odpowiedziano, że tak – a właściwie nie ma nawet obowiązku ich wybierania.

Need for Speed Unbound – data premiery i platformy

Need for Speed Unbound zaparkuje w sklepach 2 grudnia. Zagrają zarówno pecetowcy, jak i posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli należycie do tej pierwszej grupy, to z pewnością interesują Was oficjalne wymagania sprzętowe. Publikowaliśmy je pod tym adresem. Co natomiast dotyczy konsol, ścigałka ma działać na PS5 i Xboksie Series X w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Jeśli chodzi o Xboksa Series S, to będzie to 60 fps i 1280p.

