Zaloguj się lub Zarejestruj

Nioh 3 z materiałem na The Game Awards 2025. Team Ninja z kolejnym demem

Mikołaj Berlik
2025/12/12 05:09
0
0

Gala przyniosła nowe informacje.

Koei Tecmo i Team Ninja zaserwowali fanom gatunku souls-like prawdziwą gratkę podczas The Game Awards 2025. Studio zaprezentowało pierwszy materiał z nadchodzącej części serii, dając przedsmak nowych mechanik, systemu walki i fragmentów fabuły, które czekają w pełnej grze.

Nioh 3
Nioh 3

Nioh 3 – grywalne demo już w styczniu

Już 29 stycznia 2026 roku gracze będą mogli sprawdzić grywalne demo Nioh 3, które pozwoli przekonać się, jak wygląda finalna jakość produkcji i wprowadzi w zupełnie nowe aspekty rozgrywki. To podejście Koei Tecmo pozwala fanom zapoznać się z tytułem przed jego oficjalną premierą i ocenić, czy nadchodząca przygoda spełni ich oczekiwania.

GramTV przedstawia:

Pełna gra zadebiutuje zaledwie tydzień po udostępnieniu demo, co oznacza, że gracze będą mogli płynnie przejść od testów do właściwej kampanii.

Tagi:

News
zwiastun
The Game Awards
Nioh
Nioh 3
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112