Nioh 3 z materiałem na The Game Awards 2025. Team Ninja z kolejnym demem

Koei Tecmo i Team Ninja zaserwowali fanom gatunku souls-like prawdziwą gratkę podczas The Game Awards 2025. Studio zaprezentowało pierwszy materiał z nadchodzącej części serii, dając przedsmak nowych mechanik, systemu walki i fragmentów fabuły, które czekają w pełnej grze.

Nioh 3 – grywalne demo już w styczniu

Już 29 stycznia 2026 roku gracze będą mogli sprawdzić grywalne demo Nioh 3, które pozwoli przekonać się, jak wygląda finalna jakość produkcji i wprowadzi w zupełnie nowe aspekty rozgrywki. To podejście Koei Tecmo pozwala fanom zapoznać się z tytułem przed jego oficjalną premierą i ocenić, czy nadchodząca przygoda spełni ich oczekiwania.