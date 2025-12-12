Star Wars: Galactic Racer zapowiedziane na TGA 2025. Kosmiczne wyścigi powracają w wielkim stylu

Duchowy następca Episode I: Racer w 2026 roku na PC i konsole.

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano Star Wars: Galactic Racer, nowe wyścigi w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Za produkcją stoi Fuse Games, studio weteranów z Criterion Games, odpowiedzialnych za serię Burnout i Need for Speed. Gra nie jest remasterem – to pełnoprawna, nowa produkcja, mająca przywrócić blask klasycznym wyścigom ścigaczy z epoki przed Imperium.

Star Wars: Galactic Racer – trailer na The Game Awards 2025

Trailer pokazuje karkołomne trasy przez pustynne kaniony i cmentarzyska statków, ryczące silniki i widowiskowe kraksy. Produkcja ma oferować ekstremalne prędkości i rywalizację pilotów, dla których stawką jest życie. Zwiastun podkreśla powrót do korzeni dyscypliny – niebezpieczne trasy, brutalne wyścigi i pełne emocji starcia na kosmicznych torach.