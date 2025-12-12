Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa darmowa strzelanka PvP od twórców Apex Legends i Titanfall zmierza na konsole i PC

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 10:00
3
0

Studio Wildlight Entertainment zapowiedziało Highguard.

Studio Wildlight Entertainment, założone przez twórców odpowiedzialnych za sukcesy Titanfall oraz Apex Legends, ogłosiło swój debiutancki tytuł. Nowa gra, nazwana Highguard, jest opisywana jako darmowa, pierwszoosobowa strzelanka PvP. Zgodnie z oficjalną informacją, premiera tej produkcji jest zaplanowana na 26 stycznia 2026 roku.

Highguard
Highguard

Premiera Highguard zaplanowana na styczeń 2026 roku

Highguard trafi na rynek w wersjach na PlayStation 5, konsole Xbox Series oraz komputery osobiste, gdzie będzie dostępny za pośrednictwem platformy Steam. Studio zapewniło również, że gra będzie wspierać funkcje międzyplatformowe, w tym wspólne granie (cross-play) oraz przenoszenie postępów pomiędzy różnymi platformami (cross-progression).
Deweloperzy z Wildlight Entertainment to doświadczona grupa specjalistów, która pracowała wspólnie przez lata, tworząc jedne z największych hitów w historii gier wideo. Współzałożyciel i dyrektor generalny studia, Dusty Welch, wyraził ambicję stworzenia nowego uniwersum gier, które będzie charakteryzować się epicką skalą i wysoką jakością.
Jesteśmy doświadczonym zespołem, który spędził razem lata, tworząc jedne z największych hitów w branży, w tym Apex Legends, Call of Duty i Titanfall. Przy naszej pierwszej grze jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na stworzeniu nowego uniwersum gamingowego o równie epickiej skali i jakości.
Chad Grenier, współzałożyciel i dyrektor gry, dodał, że celem założenia Wildlight było stworzenie studia, w którym projektanci mogliby budować nowe gry i franczyzy bez konieczności pójścia na kompromisy. Wyjaśnił, że lekcje wyciągnięte z prac nad Titanfall i Apex Legends mają pomóc w tworzeniu i utrzymaniu przyszłej, odnoszącej sukcesy franczyzy.
Założyliśmy Wildlight, ponieważ chcieliśmy stworzyć studio, w którym projekt jest na pierwszym miejscu, a nowe gry mogą powstawać bez kompromisów. Nasza praca nad Apex Legends i Titanfallem nauczyła nas, co jest potrzebne, aby zbudować i utrzymać odnoszącą sukcesy markę.
Poniżej znajduje się zwiastun zapowiadający nadchodzące Highguard.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/12/wildlight-entertainment-announces-free-to-play-pvp-first-person-shooter-highguard-for-ps5-xbox-series-and-pc

News
zwiastun
zapowiedź
free-to-play
strzelanka
The Game Awards
PvP
free to play
zapowiedź gry
The Game Awards 2025
Highguard
Wildlight Entertainment
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
3
Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 11:28

To chyba najgorsza "premiera"/finałowy zwiastun w historii nie tylko TGA, ale i wszystkich pokazów gier, jakie oglądałem. Geoff zaczął od salwy z głównych baterii pancernika Yamato, a zakończył na mokrym kapiszonie.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:21
Silverburg napisał:

"Darmowa strzelanka pvp", czy może być gorsze combo? :D

Kompletnie mnie to nie ruszało. Gdzie zęby zjadłem na Overwatch. Jakieś takie to sztywne, korporacyjne, bez duszy. Przypomina mi jak wyszedł Paladin bo ten też sprawiał wrażenie tańszej wersji Overwatch. 

O ile czymś nie zaskoczą to coś czuje że skończy jak Concord. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:10

"Darmowa strzelanka pvp", czy może być gorsze combo? :D




Trwa Wczytywanie
