Nowa darmowa strzelanka PvP od twórców Apex Legends i Titanfall zmierza na konsole i PC

Studio Wildlight Entertainment, założone przez twórców odpowiedzialnych za sukcesy Titanfall oraz Apex Legends, ogłosiło swój debiutancki tytuł. Nowa gra, nazwana Highguard, jest opisywana jako darmowa, pierwszoosobowa strzelanka PvP. Zgodnie z oficjalną informacją, premiera tej produkcji jest zaplanowana na 26 stycznia 2026 roku.

Premiera Highguard zaplanowana na styczeń 2026 roku

Highguard trafi na rynek w wersjach na PlayStation 5, konsole Xbox Series oraz komputery osobiste, gdzie będzie dostępny za pośrednictwem platformy Steam. Studio zapewniło również, że gra będzie wspierać funkcje międzyplatformowe, w tym wspólne granie (cross-play) oraz przenoszenie postępów pomiędzy różnymi platformami (cross-progression).

Deweloperzy z Wildlight Entertainment to doświadczona grupa specjalistów, która pracowała wspólnie przez lata, tworząc jedne z największych hitów w historii gier wideo. Współzałożyciel i dyrektor generalny studia, Dusty Welch, wyraził ambicję stworzenia nowego uniwersum gier, które będzie charakteryzować się epicką skalą i wysoką jakością.

Jesteśmy doświadczonym zespołem, który spędził razem lata, tworząc jedne z największych hitów w branży, w tym Apex Legends, Call of Duty i Titanfall. Przy naszej pierwszej grze jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na stworzeniu nowego uniwersum gamingowego o równie epickiej skali i jakości.

Chad Grenier, współzałożyciel i dyrektor gry, dodał, że celem założenia Wildlight było stworzenie studia, w którym projektanci mogliby budować nowe gry i franczyzy bez konieczności pójścia na kompromisy. Wyjaśnił, że lekcje wyciągnięte z prac nad Titanfall i Apex Legends mają pomóc w tworzeniu i utrzymaniu przyszłej, odnoszącej sukcesy franczyzy.

Założyliśmy Wildlight, ponieważ chcieliśmy stworzyć studio, w którym projekt jest na pierwszym miejscu, a nowe gry mogą powstawać bez kompromisów. Nasza praca nad Apex Legends i Titanfallem nauczyła nas, co jest potrzebne, aby zbudować i utrzymać odnoszącą sukcesy markę.

Poniżej znajduje się zwiastun zapowiadający nadchodzące Highguard.