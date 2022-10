Need for Speed Unbound na zwiastunie. Szaleństwo z kreskówkowymi postaciami

Electronic Arts wypuściło pierwszy oficjalny trailer nowej odsłony serii Need for Speed.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami Electronic Arts wypuściło do sieci pierwszy zwiastun Need for Speed Unbound. Trailer został udostępniony wcześniej, niż pierwotnie planowano, prawdopodobnie z obawy o kolejny wyciek materiałów z gry. Tym razem Criterion Games zaoferowało zupełnie inny styl graficzny, mieszając realistycznie wyglądające samochody i lokacje z komiksowymi elementami. Podczas jazdy zobaczymy efekty graficzne rodem z powieści graficznych, a widoczne podczas przerywników filmowych kreskówkowe postacie zastąpią prawdziwych aktorów. Całość ma szalony, wręcz absurdalny klimat, który skierowany jest do młodszych graczy. Zwiastun zobaczycie poniżej.