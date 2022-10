Need for Speed Unbound zaoferuje opcję demontażu części aut. Szczegóły o świecie

Premiera najnowszej części serii Need for Speed już niedługo – z tej okazji poznaliśmy kolejne szczegóły na temat produkcji.

Na oficjalnej stronie Electronic Arts pojawił się nowy wpis poświęcony nadchodzącej grze Need for Speed Unbound. Deweloperzy poinformowali, że w nowej produkcji świat będzie naszym płótnem. Co to dokładnie oznacza? Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

Need for Speed Unbound z kolejnymi nowościami

Po pierwsze, deweloperzy zaoferują nam opcję demontażu części naszych aut – będziemy mogli na przykład usunąć maskę czy dach (to drugie widzieliśmy w zwiastunie w przypadku Nissana Silvii. Po drugie – jest to najważniejsza atrakcja wspomnianego wpisu – gracze mogą spodziewać się bardzo zróżnicowanego świata. Oprócz fikcyjnego miasta Lakeshore City wzorowanego na Chicago, zobaczymy także m.in. jezioro Virgil, port w zatoce Duncan Bay czy ośrodek narciarski Seba. Wszystkie te lokacje mają zapobiec monotonii. Duży nacisk położono także na stylu artystycznym: