Nowa aktualizacja do ARC Raiders ujawniona. Poznaliśmy wszystkie zmiany

Mikołaj Berlik
2026/03/30 20:00
Embark Studios wprowadzi te nowości już jutro.

Embark Studios nie zwalnia tempa. Podczas gdy giganci tacy jak Ubisoft mierzą się z kryzysami, twórcy ARC Raiders serwują graczom trzecią dużą aktualizację z tegorocznej mapy drogowej. Jutrzejszy „Flashpoint” to nie tylko kosmetyka, ale solidne przemodelowanie zasad gry w niebezpiecznym świecie przyszłości.

ARC Raiders – aktualizacja Flashpoint debiutuje 31 marca

Już jutro, 31 marca, na serwery trafi patch Flashpoint. Największą nowością jest wprowadzenie „ARC Operations” – specjalnych warunków mapy, które drastycznie zmieniają dynamikę grabieży i walki o przetrwanie.
Nowe zagrożenia i wyzwania

  • Close Scrutiny – w tym trybie na mapie znajdziemy znacznie mniej standardowego łupu, ale za to Assessor skrywa unikalne, niezwykle cenne przedmioty.
  • Nowy przeciwnik: Vaporizer – latająca jednostka ARC, która terroryzuje raiderów niszczycielskimi atakami laserowymi i nieprzewidywalnymi wzorcami ruchu.
  • Spreading Shredders – pojawiły się dryfujące niszczarki w lokacjach Blue Gate, Buried City, Spaceport i Dam.

Arsenał i gadżety

  • Canto (SMG): idealna broń do walki w zwarciu, korzystająca ze średniej amunicji.
  • Dolabra (Shotgun): wysokoenergetyczna strzelba zdolna przebijać pancerze ARC. Posiada zmienny fokus – od szerokiego rozrzutu po skoncentrowaną wiązkę elektryczności.
  • Surge Coil (Przedmiot): cewka pozwalająca elektryzować otoczenie, idealna do kontroli tłumu maszyn.

Systemy i Scrappy

  • Projekt High Gain Antenna – nowe zadanie od Celeste i Shani, mające na celu zbudowanie anteny dalekiego zasięgu („oko na niebie”).
  • Więź ze Scrappym – teraz możemy karmić swojego koguta konkretnymi przedmiotami, co wpłynie na rodzaj zbieranego przez niego łupu i sprawi, że Scrappy będzie częściej „podrzucał” wartościowe znaleziska.
  • Ulepszony Crafting – nowy interfejs pozwala na szybsze uzupełnianie brakujących materiałów, recykling i zakupy z poziomu jednego okna.

ARC Raiders jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/arc-raiders-flashpoint-update-details-revealed-arc-operations-map-condition-new-weapons-and-more/

