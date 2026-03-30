Nowa aktualizacja do ARC Raiders ujawniona. Poznaliśmy wszystkie zmiany

Embark Studios nie zwalnia tempa. Podczas gdy giganci tacy jak Ubisoft mierzą się z kryzysami, twórcy ARC Raiders serwują graczom trzecią dużą aktualizację z tegorocznej mapy drogowej. Jutrzejszy „Flashpoint” to nie tylko kosmetyka, ale solidne przemodelowanie zasad gry w niebezpiecznym świecie przyszłości.
Już jutro, 31 marca, na serwery trafi patch Flashpoint. Największą nowością jest wprowadzenie „ARC Operations” – specjalnych warunków mapy, które drastycznie zmieniają dynamikę grabieży i walki o przetrwanie.
Nowe zagrożenia i wyzwania
- Close Scrutiny – w tym trybie na mapie znajdziemy znacznie mniej standardowego łupu, ale za to Assessor skrywa unikalne, niezwykle cenne przedmioty.
- Nowy przeciwnik: Vaporizer – latająca jednostka ARC, która terroryzuje raiderów niszczycielskimi atakami laserowymi i nieprzewidywalnymi wzorcami ruchu.
- Spreading Shredders – pojawiły się dryfujące niszczarki w lokacjach Blue Gate, Buried City, Spaceport i Dam.
