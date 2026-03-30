Nowa aktualizacja do ARC Raiders ujawniona. Poznaliśmy wszystkie zmiany

Embark Studios nie zwalnia tempa. Podczas gdy giganci tacy jak Ubisoft mierzą się z kryzysami, twórcy ARC Raiders serwują graczom trzecią dużą aktualizację z tegorocznej mapy drogowej. Jutrzejszy „Flashpoint” to nie tylko kosmetyka, ale solidne przemodelowanie zasad gry w niebezpiecznym świecie przyszłości.

ARC Raiders – aktualizacja Flashpoint debiutuje 31 marca

Już jutro, 31 marca, na serwery trafi patch Flashpoint. Największą nowością jest wprowadzenie „ARC Operations” – specjalnych warunków mapy, które drastycznie zmieniają dynamikę grabieży i walki o przetrwanie.

Nowe zagrożenia i wyzwania