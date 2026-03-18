Nie zauważyliście tego systemu w Arc Raiders? To dobrze, bo nie powinniście

Okazuje się, że przeciwnicy w Arc Raiders mają w zanadrzu sztuczkę, której nie powstydziliby się czarodzieje. Podczas panelu na GDC Martin Singh-Blom z Embark Studios wyjawił istnienie systemowego „magicznego” wspomagania, które pozwala maszynom ARC skuteczniej polować na graczy.

Arc Raiders – „Magia” zamiast fizyki

System poruszania się maszyn ARC opiera się na sieciach neuronowych i systemie nagród. Kiedy standardowa fizyka gry zawodzi, AI sięga po rozwiązanie, które w kodzie gry dosłownie nazywa się „magic”. Magic Torque to dodatkowy moment obrotowy, który pozwala maszynom poruszać się w sposób teoretycznie niemożliwy dla silnika fizycznego gry. „Magia” aktywuje się głównie w sytuacjach awaryjnych, np. gdy gracz zniszczy maszynie kilka odnóży (jak w przypadku jednostek Leaper czy Bastion). Zamiast bezradnie leżeć na ziemi, uszkodzony robot może dzięki magicznemu wspomaganiu nadal sprawnie (i naturalnie wyglądająco) ścigać swój cel.