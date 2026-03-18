Nie zauważyliście tego systemu w Arc Raiders? To dobrze, bo nie powinniście

Mikołaj Berlik
2026/03/18 12:20
Deweloperzy zdradzają ukryty system “magii”.

Okazuje się, że przeciwnicy w Arc Raiders mają w zanadrzu sztuczkę, której nie powstydziliby się czarodzieje. Podczas panelu na GDC Martin Singh-Blom z Embark Studios wyjawił istnienie systemowego „magicznego” wspomagania, które pozwala maszynom ARC skuteczniej polować na graczy.

Arc Raiders – „Magia” zamiast fizyki

System poruszania się maszyn ARC opiera się na sieciach neuronowych i systemie nagród. Kiedy standardowa fizyka gry zawodzi, AI sięga po rozwiązanie, które w kodzie gry dosłownie nazywa się „magic”. Magic Torque to dodatkowy moment obrotowy, który pozwala maszynom poruszać się w sposób teoretycznie niemożliwy dla silnika fizycznego gry. „Magia” aktywuje się głównie w sytuacjach awaryjnych, np. gdy gracz zniszczy maszynie kilka odnóży (jak w przypadku jednostek Leaper czy Bastion). Zamiast bezradnie leżeć na ziemi, uszkodzony robot może dzięki magicznemu wspomaganiu nadal sprawnie (i naturalnie wyglądająco) ścigać swój cel.

Embark Studios stworzyło inteligentny system kar i nagród, aby uniknąć nienaturalnego wyglądu maszyn. Maszyny ARC dążą do maksymalizacji nagród, a system nakłada na nie „kary” za zbyt częste korzystanie z magii. AI decyduje się na „czary” tylko wtedy, gdy nie ma innej opcji dotarcia do gracza. Dzięki temu ruch robotów pozostaje wiarygodny i dynamiczny, nawet gdy gracze próbują ich spowolnić barykadami lub niszczeniem kończyn.

Singh-Blom wyjaśnił, że roboty posiadają wiele ośrodków decyzyjnych, które uczą się lokomocji niemal od zera. System nagród sprawia, że maszyny autentycznie „chcą” dopaść gracza, a ich zdolność do adaptacji w trudnych sytuacjach – jak np. omijanie przeszkód postawionych przez ludzi – jest wynikiem tysięcy godzin treningu sieci neuronowych.

Jak podsumował to Singh-Blom: „Robimy grę wideo, więc jeśli coś wygląda poprawnie, kogo obchodzi, jak do tego doszło? Niech dzieje się magia”.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/third-person-shooter/arc-raiders-has-a-hidden-magic-system-youve-never-noticed-it-because-youre-not-supposed-to-but-it-helps-arc-do-their-job/

