Na PS5 zagrasz teraz za darmo w psychologiczny horror. Ta gra potrafi solidnie namieszać w głowie

SCHIZOPHRENIA to pierwszoosobowy horror psychologiczny stawiający na niepokojący klimat, surrealistyczne obrazy i motywy związane z zaburzeniami psychicznymi. Gracz wciela się w mężczyznę cierpiącego na schizofrenię, który trafia do mrocznego, zniekształconego świata pełnego tajemnic i niepokojących wizji.
Twórcy stawiają przede wszystkim na atmosferę i narrację, a sama produkcja jest bardzo krótka — całość można ukończyć w mniej niż godzinę. Widać też wyraźnie niski budżet projektu, ale część graczy zwraca uwagę, że jak na darmowy horror indie, gra potrafi solidnie namieszać w głowie. Oferuje bowiem kilka ciekawych pomysłów i skutecznie buduje napięcie.
Na PlayStation Store produkcja ma obecnie ocenę użytkowników na poziomie 3,66/5. Podobnie wygląda odbiór na Steamie, gdzie opinie użytkowników są mieszane. Gracze chwalą klimat i pomysł, ale narzekają między innymi na bardzo krótki czas zabawy oraz techniczne niedociągnięcia.
Mimo wszystko trudno całkowicie skreślać ten projekt. W końcu mówimy o darmowej produkcji, którą można sprawdzić bez żadnego ryzyka — a fani krótkich horrorów psychologicznych mogą znaleźć tu coś dla siebie.
