Na PS5 zagrasz teraz za darmo w psychologiczny horror. Ta gra potrafi solidnie namieszać w głowie

Rok temu gra trafiła na Steam. Teraz zadebiutowała po raz pierwszy na konsoli. To może nie Silent Hill, ale…

W PlayStation Store pojawiła się nowa darmowa gra na PlayStation 5. Mowa o SCHIZOPHRENIA — niezależnym horrorze psychologicznym, który wcześniej dostępny był wyłącznie na PC. Na PS5 pojawił się darmowy horror psychologiczny Produkcja zadebiutowała na komputerach już w 2025 roku i od początku można było pobrać ją bezpłatnie także na Steamie. Teraz gra po raz pierwszy trafiła na konsole — i jak na razie jedyną z nich pozostaje PS5. Co ważne, do pobrania gry nie potrzeba abonamentu PS Plus.

SCHIZOPHRENIA to pierwszoosobowy horror psychologiczny stawiający na niepokojący klimat, surrealistyczne obrazy i motywy związane z zaburzeniami psychicznymi. Gracz wciela się w mężczyznę cierpiącego na schizofrenię, który trafia do mrocznego, zniekształconego świata pełnego tajemnic i niepokojących wizji. Twórcy stawiają przede wszystkim na atmosferę i narrację, a sama produkcja jest bardzo krótka — całość można ukończyć w mniej niż godzinę. Widać też wyraźnie niski budżet projektu, ale część graczy zwraca uwagę, że jak na darmowy horror indie, gra potrafi solidnie namieszać w głowie. Oferuje bowiem kilka ciekawych pomysłów i skutecznie buduje napięcie.

Na PlayStation Store produkcja ma obecnie ocenę użytkowników na poziomie 3,66/5. Podobnie wygląda odbiór na Steamie, gdzie opinie użytkowników są mieszane. Gracze chwalą klimat i pomysł, ale narzekają między innymi na bardzo krótki czas zabawy oraz techniczne niedociągnięcia. Mimo wszystko trudno całkowicie skreślać ten projekt. W końcu mówimy o darmowej produkcji, którą można sprawdzić bez żadnego ryzyka — a fani krótkich horrorów psychologicznych mogą znaleźć tu coś dla siebie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










