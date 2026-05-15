Subnautica 2 hitem na Steamie. Ponad milion sprzedanych kopii, ale gracze krytykują umowę licencyjną

Produkcja zadebiutowała w Early Access na PC oraz Xbox Series X|S, trafiając również do usługi Xbox Game Pass

Podwodny survival od studia Unknown Worlds Entertainment zaliczył bardzo mocny start we wczesnym dostępie. Tytuł od pierwszych godzin przyciągnął ogromną liczbę graczy na Steamie i szybko znalazł się w ścisłej czołówce najpopularniejszych gier platformy. Subnautica 2 sprzedała się już w ponad milionie egzemplarzy, a jednocześnie wokół gry pojawiły się pierwsze kontrowersje związane z polityką prywatności i umową licencyjną.

Subnautica 2 – imponujące wyniki i krytyka graczy

Według danych udostępnionych przez deweloperów, Subnautica 2 przekroczyła próg miliona sprzedanych kopii jeszcze przed oficjalną premierą pełnej wersji gry. Na Steamie produkcja osiągnęła jednocześnie niemal 468 tysięcy aktywnych graczy, co jest jednym z najlepszych wyników 2026 roku. Pierwsze recenzje użytkowników pozostają bardzo pozytywne – około 86% opinii rekomenduje grę. Gracze chwalą klimat eksploracji, nową planetę oraz rozbudowany system kooperacji. Nie zabrakło jednak krytycznych głosów dotyczących kwestii technicznych i zapisów umowy licencyjnej.