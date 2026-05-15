Saros otrzymało kolejną aktualizację. Housemarque naprawia problemy z progresją i trofeami

Mikołaj Berlik
2026/05/15 18:00
Czy to uratuje deweloperów?

Studio Housemarque udostępniło nową aktualizację do Saros. To już trzeci patch od premiery gry na PS5 pod koniec kwietnia, a najnowsza wersja skupia się przede wszystkim na błędach związanych z progresją i walkami z bossami.

Saros
Saros – poprawki bossów, progresji i crashy

Aktualizacja oznaczona numerem 01.004.002 eliminuje kilka problemów, które mogły utrudniać przechodzenie gry. Housemarque naprawiło między innymi błąd pozwalający przeciwnikom odzyskiwać zdrowie spoza aren walki w niektórych biomach.

Twórcy usunęli także problem z przenikaniem windy przez otoczenie oraz błąd występujący podczas przejścia między fazami starć z bossami Shepherd i Priestess. Patch eliminuje również rzadki crash pojawiający się przy ręcznym restartowaniu cyklu w lokacji Yellow Shore.

Poprawiono także działanie dwóch trofeów – „Vincible” oraz „Untouchable”. Wcześniej osiągnięcia mogły odblokowywać się w nieprawidłowych momentach, co powodowało frustrację części graczy próbujących ukończyć wyzwania bez obrażeń lub bez używania tarczy.

Jak już wspomnieliśmy, to już trzecia aktualizacja wydana od debiutu Saros 30 kwietnia. Pierwszy patch skupiał się na balansie rozgrywki i artefaktach, a drugi usuwał problemy związane z projektowaniem świata oraz błędami w biomach.

W cieniu złowrogiego zaćmienia, Arjun Devraj (Rahul Kohli, gwiazda Nawiedzonego dworu w Bly i Nocnej mszy) jest żołnierzem Soltari, który nie cofnie się przed niczym, by szukać odpowiedzi na zmiennokształtnej planecie Carcosa, pełnej mrocznych tajemnic i wrogo nastawionych mieszkańców.

Mimo doniesień sugerujących słabszą sprzedaż, Saros nadal zbiera bardzo dobre oceny od recenzentów i pozostaje jedną z najlepiej ocenianych premier PlayStation w 2026 roku.

Źródło:https://gamerant.com/saros-may-13-update-patch-notes/

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

