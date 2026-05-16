Aliens: Fireteam Elite 2 w akcji. 30-minutowy gameplay pokazuje jedną z misji

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji Aliens: Fireteam Elite 2. Okazuje się jednak, że gracze zainteresowani wspomnianą produkcją nie musieli czekać zbyt długo na kolejne materiały promocyjne. W sieci pojawił się bowiem ponad 30-minutowy gameplay z nadchodzącej kontynuacji kooperacyjnej strzelanki osadzonej w uniwersum Obcego.

Na kanale IGN opublikowano długi materiał wideo prezentujący misję, stanowiącą prolog kampanii Aliens: Fireteam Elite 2. Dziennikarzowi wspomnianej redakcji w rozgrywce towarzyszyli deweloperzy z Cold Iron Studios. Całość zmontowano natomiast w taki sposób, by pokazać perspektywę wszystkich czterech graczy.