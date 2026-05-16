Aliens: Fireteam Elite 2 w akcji. 30-minutowy gameplay pokazuje jedną z misji

Mikołaj Ciesielski
2026/05/16 11:00
Zobaczcie, jak prezentuje się nadchodząca produkcja Cold Iron Studios skierowana do fanów Obcego.

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji Aliens: Fireteam Elite 2. Okazuje się jednak, że gracze zainteresowani wspomnianą produkcją nie musieli czekać zbyt długo na kolejne materiały promocyjne. W sieci pojawił się bowiem ponad 30-minutowy gameplay z nadchodzącej kontynuacji kooperacyjnej strzelanki osadzonej w uniwersum Obcego.

Na kanale IGN opublikowano długi materiał wideo prezentujący misję, stanowiącą prolog kampanii Aliens: Fireteam Elite 2. Dziennikarzowi wspomnianej redakcji w rozgrywce towarzyszyli deweloperzy z Cold Iron Studios. Całość zmontowano natomiast w taki sposób, by pokazać perspektywę wszystkich czterech graczy.

To nie jest misja ratunkowa – to walka o przetrwanie. Korytarze są opanowane przez ksenomorfy, które czają się w ciemnościach i atakują w ogromnej liczbie. Każde pomieszczenie może być twoim ostatnim. Koordynuj działania z oddziałem, wykorzystaj unikalne zdolności każdej klasy i dostosowuj się błyskawicznie do sytuacji, gdy pojedyncze starcia przeradzają się nagle w wojnę totalną – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Aliens: Fireteam Elite 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach latem 2026 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://youtu.be/glIWiUKGycU

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

