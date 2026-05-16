Arc Raiders w rękach kilkunastu milionów graczy. Twórcy mają powody do radości

Ekstrakcyjna strzelanka od Embark Studios nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.

W tym tygodniu twórcy Arc Raiders zapowiedzieli zmianę modelu rozwoju gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Firma Nexon opublikowała bowiem nowy raport finansowy, w którym potwierdziła ogromny sukces ekstrakcyjnej strzelanki stworzonej przez Embark Studios.

Nexon ujawnia nowe wyniki sprzedaży Arc Raiders

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Arc Raiders osiągneła 16 milionów egzemplarzy (dzięki PSU). Warto dodać, że tylko w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2026 roku sprzedano 4,6 mln sztuk wspomnianego tytułu. Ujawniono również, że połowa graczy poświęciła produkcji Embark Studios co najmniej 100 godzin, co potwierdza duże zaangażowanie ze strony użytkowników.