Arc Raiders w rękach kilkunastu milionów graczy. Twórcy mają powody do radości

Ekstrakcyjna strzelanka od Embark Studios nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.
W tym tygodniu twórcy Arc Raiders zapowiedzieli zmianę modelu rozwoju gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Firma Nexon opublikowała bowiem nowy raport finansowy, w którym potwierdziła ogromny sukces ekstrakcyjnej strzelanki stworzonej przez Embark Studios.
Nexon ujawnia nowe wyniki sprzedaży Arc Raiders
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Arc Raiders osiągneła 16 milionów egzemplarzy (dzięki PSU). Warto dodać, że tylko w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2026 roku sprzedano 4,6 mln sztuk wspomnianego tytułu. Ujawniono również, że połowa graczy poświęciła produkcji Embark Studios co najmniej 100 godzin, co potwierdza duże zaangażowanie ze strony użytkowników.
Dzięki niesamowitej sprzedaży na całym świecie gra ARC Raiders stała się najbardziej udanym nowym tytułem w historii firmy i udowodniła, że Nexon potrafi dostarczać gry na dużą skalę na rynki światowe. Sześć miesięcy po premierze, dzięki ciągłym aktualizacjom zawartości, ARC Raiders przekroczyło 16 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie i niezmiennie plasowało się w czołówce listy najczęściej granych gier na platformie Steam – czytamy w raporcie finansowym firmy Nexon.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Arc Raiders zadebiutowało na rynku pod koniec października 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto dodać, że produkcja Embark Studios może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam, choć w ciągu ostatnich 30 dni recenzje są „mieszane”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!